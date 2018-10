Servet Ünsal'dan milletvekillerine çağrı

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, son dönemde giderek yoğunlaşan sağlık emekçilerine yönelik saldırılara dair milletvekillerine çağrı yaptı.



TBMM’de bulunan tüm partilerin doktor milletvekillerine yazı gönderen Ünsal, yaşanan şiddet olaylarına karşı atılacak adımların belirlenmesi ve harekete geçilmesi gerektiğini dile getirdi.



Milletvekillerine gönderdiği çağrı metninde sağlık emekçilerinin her gün yaşayabilecekleri olası saldırıların stresi ve gerilimi altında çalışmak zorunda kaldığını belirten CHP’li Servet Ünsal, Meclis’teki doktor milletvekillerine en kısa sürede bir toplantı organize etmeyi teklif etti ve başta “Sağlıkta Şiddet Yasası” olmak üzere konuyla ilgili kesin çözümlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.



CHP Milletvekili Servet Ünsal’ın milletvekillerine yaptığı çağrı şu şekilde;

Değerli milletvekili arkadaşım ve meslektaşım,



Ülkemizde uzun yıllardır süregelen ve özellikle son dönemlerde daha da sıklaşan sağlık emekçilerine yönelik şiddet ve saldırı vakaları hem toplumsal dayanışma ve birliktelik açısından hem mesleki anlamda sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları açısından hem de adli anlamda büyük sorunlara ve huzursuzluğa yol açmaya devam etmektedir.



Artık neredeyse her gün doktorlara ve sağlık emekçilerine geçekleştirilen saldırılara dair bir haber kamuoyu gündemine düşmekte ve durumun vahameti gün geçtikçe daha da artmaktadır. Binlerce meslektaşımız ve emekçi arkadaşımız her an maruz kalabilecekleri muhtemel şiddet olaylarının gerilimi ve stresi altında kutsal görevlerini icra etmeye çalışmaktadır.



Hem bu kutsal mesleğin birer mensubu olarak hem de toplumsal sorunların çözümü için en etkili makam olan TBMM’de temsil ettiğimiz yurttaşlarımıza karşı görevimiz olarak hep birlikte bu konuya dair etkili ve köklü çözümler üretmemiz gerekmektedir.



Bundan sonraki süreçte sağlık emekçilerine yönelik şiddet ve saldırı olaylarının yaşanmaması adına, meslektaşlarımızın ve çalışma arkadaşlarımızın güvenli ve huzurlu bir şekilde insan sağlığı için çalışabilmelerine imkan sağlamak adına ivedi şekilde neler yapabileceğimizi değerlendirmemiz hayati önem taşımaktadır.

TBMM’de görev yapan hekim milletvekilleri olarak bu sorunun çözümü için başta “Sağlıkta Şiddet Yasası” olmak üzere atılması gereken adımları, yapılması gereken düzenlemeleri görüşmek ve fikir paylaşımında bulunmak üzere bir araya gelmemiz büyük önem arz etmektedir.



Konuyu detaylı bir şekilde masaya yatırmak ve çözüm üretmek amacıyla doktor milletvekilleri olarak hızlı şekilde bir toplantı gerçekleştirmemiz ve detaylı bir değerlendirme yapmamız gerektiğini düşünmekteyim.



Bu nedenle; Siz değerli milletvekili arkadaşlarıma en kısa sürede bu toplantıyı organize etmeyi ve bir araya gelmeyi teklif ediyorum.