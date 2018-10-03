CHP’li kadınlar 5 bin kişilik aşure dağıttı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları tarafından Bekirpaşa Üç Yol Meydanı’nda düzenlenen aşure etkinliğine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Etkinliğe CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ile eşi Nurdan Sarıbay ve kızları Feyza Sarıbay Olgaç, İl Saymanı Naim Keskin ve eşi Ufuk Keskin, İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız, Hasan Akar, Bilgi Dehmen, Seda Oral, Sabriye Şahin, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız, Kartepe İlçe Başkanı Cumhur Karakadılar, Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, İlçe Kadın Kolları Başkanları ve partinin önde gelen bir çok ismi katıldı.

AŞUREYE KONAN HERŞEY HELALDİR



Meydana kurulan masalara taşınan 5 bin kişilik aşure kazanları dualar eşliğinde açıldı. Bekirpaşa sakinlerine hitap eden İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Aşure hoş görüdür, sevgidir, birlikteliktir, berekettir. Buradaki aşure paylaşımımızın her daim yaşamlarımıza saygı olarak, sevgi olarak yansımasını diliyorum” diye konuştu.

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay ise, “Muharrem ayı vesilesi ile her bölgemizde aşure etkinlikleri yapılmakta. Bugün burada Bekirpaşalılar ile bir araya gelerek aşuremizi paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Aşurenin içine konan her şey helaldir. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından aşureler vatandaşlara dağıtıldı.