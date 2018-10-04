Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan, bugünkü yazısında AKP içinde yaşanan Melih Gökçek ve Mustafa Tuna tartışmasını yazdı.

Mustafa Tuna, Melih Gökçek'in milyonluk oyununu deşifre etti

Ahmet Hakan'ın yazısının o kısmı şöyle oldu:

"GÖKÇEK / TUNA KAPIŞMASINA ‘REİS’ KESİN DUR DİYECEK!

- Ankara Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Melih Gökçek’i ima yollu hafriyat vurgunu yapmakla suçladı.

*

- Buna karşılık Melih Gökçek de rakamlar vererek kendini savundu ve Mustafa Tuna’ya resmen ve alenen “yalancı” dedi.

*

- Yerel seçimlerin yaklaşmakta olduğu bir dönemde aynı partinin çatısı altında yer alan halef/selef başkanların birbirlerini çok ağır bir şekilde suçlamaları en çok kime yarar? Tabii ki CHP’nin Ankara adayı olma ihtimali yüksek olan Mansur Yavaş’a yarar.

*

- Ankara gibi önemli bir şehri kaybetmemek adına Süleyman Soylu gibi AK Parti’nin son dönemdeki en popüler isimlerinden birini aday olarak göstermeyi bile düşünen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kavgaya müdahale edeceğini söylemek için kâhin olmaya gerek yok.

*

- İyi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kavgaya el koymasının ardından ne olacak? Bence şöyle bir şey olacak: Mustafa Tuna, “Ben öyle demek istemedim, yanlış anlaşıldım” falan diyerek geri vites yapacak. Bahse var mısınız?"

Yazının tamamını okumak için tıklayın...