Hristiyan vekilin kimliğe 'İslam' yazıldı

HDP’li Çelik, 24 Haziran seçiminden sonra dağıtılan kimlik kartını önce incelemediğini, ancak merak eden bir arkadaşının ilgisi üzerine yanlışlığı fark ettiğini açıkladı.

600 milletvekili arasında yalnız kendi kimliğinde hata yapılması nedeniyle Meclis Başkanlığı’ndan özür beklediğini ve düzeltme için bizzat başvuracağını belirten Çelik şunları söyledi: “600 tane kimliktir, binlerce, milyonlarca sayı değil bu. 80 milyonluk bir ülkede TBMM üyelerine verilen kimliklerin bu kadar düzensiz yapılmış olması beni rahatsız etti. Bir yanlışlıktır, eksikliktir, fakat 600 milletvekili içerisinde şimdiye kadar Müslüman olan milletvekilinin kimliğinde Hıristiyan yazıldığını görmedik. Bu aslında ilk kez karşıma çıkan bir mesele değil. Birçok yerde, etrafımdaki Hıristiyan, Süryani ailesinde bazen din hanesinde İslam yazıldığını gördüm. Laik bir devlet ise bütün inanışlara, farklı bir din, mezhep, farklı bir tarikat olabilir; hepsine eşit yaklaşmak zorundayız.”