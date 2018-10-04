'McKinsey'e ne ücret ödenecek?'

SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Demokrasi ile ekonomi birbirinden bağımsız düşünülemez. Bir milletin geleceğini bir kişiye bağlamak ne kadar yanlışsa, bir ekonominin geleceğini de bir şirkete bağlamak o kadar yanlıştır. Bunun en son ve en dramatik örneği ekonomi yönetiminin ABD’li şirketlere teslim edilmesidir.McKinsey, Türkiye’ye atanmış bir kayyumdur” dedi.

Karamollaoğlu düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

“Malumunuz bu iktidar belediyelere, şirketlere, derneklere, önüne gelen her yere kayyum atadı. Şimdi de yürüttüğü yanlış politikalar yüzünden Türkiye Cumhuriyeti’ni Amerikalı bir kayyuma teslim etmek zorunda kalmıştır. Ekonomiyi McKinsey’e havale eden bir anlayış ne kadar yerlidir? Bizi endişelendiren sorular var. Bu şirkete ne kadar ücret ödenecektir? Kulağımıza, 250-300 milyon lirayı bulan çok ciddi rakamlar geliyor. İktidar neden ısrarla ücreti açıklamaktan kaçınmaktadır? Düne kadar yerli ve milli duruş adı altında vatandaşa iPhone telefon kırdıran iktidar, şimdi hangi milli gerekçeyle devleti Amerikalı bir şirkete teslim etmektedir?”