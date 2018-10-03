Tarım Bakanı İran'dan o yasağın kaldırılmasını istedi

İran'da temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tahran yönetiminden yakın zamanda bazı Türk ürünlerine koyduğu ithalat yasağının kaldırılmasını istedi.

DHA / Türkiye - İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı için Tahran'da bulunan Bakan Pakdemirli,İranlı mevkitaşı Mahmud Hücceti ile heyetler arası görüşmede bulundu.

Görüşmede, İran'ın 179'u tarım ürünü olmak üzere 1,339 Türk ürününe ithalat yasağı uyguladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, "Trump yönetiminin uyguladığı yaptırımların ülkelerimiz arasındaki ticareti olumsuz etkilediği bu dönemde söz konusu yasakların ticari ilişkilerimizi zedeleyeceğini kanaatindeyim. Uygulamanın yeniden gözden geçirilmesini umuyorum" diye konuştu.

Pakdemirli, İran-Türkiye arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nın karşılıklı mütekabiliyet ilkesine göre uygulanmasını beklediklerini ifade etti.

Görüşmenin sonunda Türkiye-İran 7. Dönem Tarım Yürütme Komitesi Toplantısı Tutanağı ve diğer tarım alanlarda işbirliğini içeren mutabakat zabıtları imzalandı.