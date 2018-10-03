Gürsel Tekin'den EYT açıklaması

Tekin, yaptığı açıklamada, ‘CHP olarak hazırladığımız kanun teklifini AK Parti kabul ederse, emeklilikte yaşa takılması nedeniyle mağdur olan binlerce insanımızın sorunu çözülür. AK Parti teklif verse onu da kabul ederiz’ dedi.

Tekin, “Tekin, ‘Geçtiğimiz günlerde bir emekli vatandaşımız bana kendisine kesilen su faturasını gösterdi. 350 TL olan faturanın yarısı kullandığı su bedeli diğer yarısı ise vergi vs. yükümlü kılındığı kalemler. 1.200 TL emekli maaşı alan vatandaşın üçte biri su faturasına giderse emekli ne yapsın, asgari ücretli ne yapsın?” ifadesini kullandı.

03 Ekim 2018 Çarşamba 15:46 Tekin; AK Parti teklif verse kabul ederiz CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği’nde, dernek yöneticileri ve üyeleriyle bir araya gelerek, emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi amacıyla TBMM’ye sundukları kanun teklifi hakkında basına açıklamalarda bulundu. AK Parti’nin bu konuyu gündeme almasını ve kanun teklifi oylamaya sunulduğu takdirde, bu sorunun çözüleceğine inandıklarını belirten Tekin, ‘İktidar partisi ‘Biz CHP’nin teklifini kabul etmeyiz. Biz kendi teklifimizi sunarız’ diyebilir. Biz onların getirdiği teklifi bile kabul etmeye hazırız. Önemli olan binlerce yurttaşımızın yaşadığı mağduriyete bir çözüm üretebilmek. Ancak iktidar partisi, ‘Bu konu gündemimizde yok’ diyerek sorunu görmezden gelmeye devam ediyor’ dedi.

Daha sonra söz alan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, ise bu sorunumuz bugün yaşanan bir sorun değil. Yıllardan beri var olan bir sorun. Ancak Sayın Gürsel Tekin ve CHP milletvekilleri el ele vererek bu sorunumuz kamuoyuna taşımakta bizlere yardımcı oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Biz yeni bir hak talebinde bulunmuyoruz. Biz bize daha önce verilmiş, ancak bugün geri alınmış hakkımızı arıyoruz. Hükümet yetkilileri başta olmak üzere meclisteki tüm milletvekillerinin bu konuda yaşanan mağduriyetimizin giderilmesi için gerekli adımları atmasını bekliyoruz’ diye konuştu.

Basın mensuplarının son yapılan elektrik ve doğalgaz zamlarının bir asgari ücretliyi nasıl etkileyeceğini soran basın mensubuna Tekin, ‘Geçtiğimiz günlerde bir emekli vatandaşımız bana kendisine kesilen su faturasını gösterdi. 350 TL olan faturanın yarısı kullandığı su bedeli diğer yarısı ise vergi vs. yükümlü kılındığı kalemler. 1.200 TL emekli maaşı alan vatandaşın üçte biri su faturasına giderse emekli ne yapsın, asgari ücretli ne yapsın? Tasarruf olacaksa önce o makam araçlarından başlasınlar’ dedi. Tekin, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çellik, CHP Şişli ilçe yöneticileri, Şişli Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve gençlik örgütünden partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.