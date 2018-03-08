MHP, CHP'nin görüşme talebini reddetti

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek için istediği randevu talebini reddetti ve gerekçe olarak 'Cumhur İttifakı'na uygun davranmayı' gösterdi.

MHP, CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek için istediği randevu talebini reddetti ve gerekçe olarak 'Cumhur İttifakı'na uygun davranmayı' gösterdi. CHP de bu ret cevabına "AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi yeterli görmüş, seçmenlerine saygımızdan dolayı kendilerini siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz" diyerek cevap verdi.

CHP, 2019'da yapılması planlanan seçimler için bir dizi ziyaret gerçekleştirmişti. HDP, CHP, Saadet Partisi, DSP, Vatan Partisi gibi birçok partiyi ziyaret eden CHP'nin görüşme talebine MHP'den ret geldi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay “CHP’nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz. Talebi bu nedenle reddettik. 'Cumhur İttifakı'nın ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz” dedi.

AKP'YE ZİYARET

Öte yandan CHP heyeti saat 12.00’de AK Parti grubunu ziyaret etti.

Özgür Özel, Fatma Karabıyık, Mehmet Bekaroğlu ve Uğur Bayraktutan'ın yer aldığı CHP heyetini AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş karşıladı. Görüşmede, CHP’nin 8 partiyi ziyaret ederek hazırladığı seçim güvenliği raporu ele alındı.

'AK PARTİ İLE YAPACAĞIMIZ GÖRÜŞMEYİ YETERLİ GÖRMÜŞLER'

Görüşme sonrası Elitaş ile bir açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel özetle şunları söyledi:

"MHP'ye de bu teklife ilişkin partilerin ortak taleplerini iletmek istediğini söyledik. Olumlu bir dönüş olmadı, bunu da kamuoyu ile paylaştıklarını görüyoruz. Bugün kendilerini yok saymayı düşünmedik. Ama kendileri bu görüşmeyi AK Parti ile yapacağımız görüşmeyi kendileri için yeterli görmüşler ki açıklama yapmışlar. Biz MHP'nin seçmenlerine saygıdan bir siyasi parti olarak görmeye devam edeceğiz."

RAPORDAKİ ELEŞTİRİLER

CHP tarafından hazırlanan ve bugün AK Parti’ye iletilen raporda sandıkların birleştirilmesine yönelik eleştirilerin yer aldığı ve bu maddenin kaldırılmasına yönelik bir öneri bulunduğu belirtildi.

Aynı apartmanda bulunan vatandaşların farklı sandıklara yönlendirilmesine yönelik bir itirazın da bulunduğu raporda mühürsüz oy pusulalarına yönelik eleştiriler de yer alıyor.