Tamaylıgil: Kadınların hak mücadelesi kazanacaktır

Mesajına, “Her türlü eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa rağmen, Cumhuriyet rejimi ile kazanılmış olan çağdaş hak ve özgürlüklerinden taviz vermeyerek, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, onurlu mücadeleden asla vazgeçmeyen bütün cesur kadınları saygı ile selamlıyorum” diyerek başlayan Tamaylıgil, bu gün kadınları karanlığa mahkum etme çabası içine girenlerin karşı, kazananın kadınların hak mücadelesi olacağını belirtti.

“ Başta kahraman evlatlarını vatan savunmasında şehit veren annelerimiz olmak üzere, bütün cesur Cumhuriyet kadınların önünde saygı ve sevgi ile eğiliyorum” diyen BihlunTamaylıgil mesajında şunlara yer verdi:

“Değerli kız kardeşlerim;

Her türlü eşitsizliğe, şiddete ve ayrımcılığa rağmen, Cumhuriyet rejimi ile kazanılmış olan çağdaş hak ve özgürlüklerinden taviz vermeyerek, şartlar ne kadar zorlu olursa olsun, onurlu mücadeleden asla vazgeçmeyen bütün cesur kadınları saygı ile selamlıyorum.

Güneşin bütün insanlığı aydınlatmak ve ısıtmak için herkes için yükseldiğini unutanlar, bu gün kadınları karanlığa mahkum etmenin utanç çabası içine girmiş olabilirler. Ancak kadınların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almaya kalkarak, en büyük insan hakları günahını işleyenzihniyetlere karşı, kadınların hak mücadelesi kazanan olacaktır.

İnsanlar eşit yaratılmıştır ve eşitlik, özgürlük bütün insanlığın ortak hakkı olarak kadınların da vaz geçilmez gücüdür.

Ülkemde yara almış olan demokrasi, insan hakları, adalet, barış ve özgürlükleri temelinde kadın devrimi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin eşit bireyleri olarak biz kadınlar yeniden hakim kılmayı başaracağız.

Laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti ve en büyük kadın hakları savunucusu olan Mustafa Kemal Atatürk’ün desteği ile elde ettiğimiz haklarımızı, kadınları baskı ve zulüm zincirlerine mahkum ederek, dört duvar arasında yaşamaya zorlayan, bizlere neyi yapıp, neyi yapmamamız, nasıl yaşamamız, nasıl giyinmemiz gerektiğini dayatan diktatörlere rağmen, daha da çoğalıp, çoğaltarak geleceğe taşıyacağız.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde, kız kardeşlerimin gücüne ve mücadelesine olan inancımla, her türlü ayrımcılığın reddedildiği, hak ve özgürlüklerin adil bir şekilde kullanıldığı, kadınların hak ettikleri gibi toplumun her kesiminde temsil edildiği bir dünyada yaşama umuduyla, başta kahraman evlatlarını vatan savunmasında şehit veren annelerimiz olmak üzere, bütün cesur Cumhuriyet kadınların önünde saygı ve sevgi ile eğiliyorum.”