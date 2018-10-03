İbrahim Kalın'dan 3.havaalanı açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

3. HAVAALANI

- 29 Ekim günü yeni havalimanında uçuşlar başlamış olacak. Oradaki takvimde değişiklik söz konusu değil

İDLİB MUTABAKATI

Rusya ile varılan İdlib mutabakatı detayları görüşülüyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor.

Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri.

Almanya ile yeni bir sayfa açılmasını umuyoruz. Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln'deki konuşması bir manifestodur. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi.

Oyalama taktiği, büyüyen bir sorun olmaya başladı. Münbiç yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor.