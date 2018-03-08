Kadın makinist istihtamı Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Başbakan Binali Yıldırım’ın Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı olduğu 2009 yılında “Demiryollarına da bir kadın eli değsin bakalım” diyerek kaldırdığı ‘erkek olmak’ şartının sonuçlarını Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arslan’a sordu.

CHP’li Emir, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinin gerekçesinde, ülkelerin hem sosyal hem de ekonomik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birinin, kadınların işgücüne katılım oranı olduğunu belirterek, “Özellikle kalkınmış ülkelerde kadınlar, her geçen gün daha fazla sektörde yer almaya başlarken, demiryolu sektörü de kadınların daha çok istihdam edildiği iş kolları arasında dikkat çekmektedir. Bilindiği üzere 2009 yılında Eskişehir Anadolu Endüstri Meslek Lisesi Raylı Sistemler ve Teknolojileri Bölümü’nden mezun olan Seçil Ölmez, dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’dan makinist olmak için ‘erkek olmak’ şartının kaldırılmasını istemişti. Yıldırım da, “Demiryollarına da bir kadın eli değsin bakalım” diyerek bu şartın kaldırılacağı sözünü vermiş ve kadınların da makinist olabilmesinin önü açılmıştı. Fakat buna karşın Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın bu yılın başında kadın makinistlerle sohbet ederken YHT’lerde de kadın makinist olması gerektiği sözlerinden, halen YHT hatlarımızda kadın makinist çalışamadığını anlıyoruz” dedi.

“YHT’de neden kadın makinist istihdamı hala hayata geçirilmedi?”

Soru önergesi kapsamında Bakan Aslan’a yöneltilen sorular ise şöyle:

-Kadınların da makinist olabilmesinin önünün açılmasının ardından, bakanlığınız, kadınların da makinist olarak görev yapabilmesi konusunda teşvik edici yönde düzenlemeler yapmış mıdır?

-TCDD’nin mevcut konvansiyonel hatlarında kaç makinist görev yapmaktadır, bunların kaçı kadındır?

-YHT hatları açıldığından bugüne kadar neden hiç kadın makinist görevlendirilmemiştir?

-Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’ın bu yılın başında makinistlerle sohbet ederken, YHT’lerde de kadın makinist olması gerektiğini belirtmesinin ardından bakanlığınız yeni bir çalışma başlatmış mıdır?

-İstanbul, Eskişehir, Ankara ve Konya hatlarındaki YHT’lerde kadın makinist görevlendirmeyi düşünüyor musunuz?