3 Ekim 2018 17:48

CHP'li Yılmaz'dan özeleştiri

CHP'li Yılmaz'dan özeleştiri
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin tutumlarına dikkati çekerek, ciddi bir sorgulama yapmalarını istedi.
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CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum." dedi.

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