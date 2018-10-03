CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, "Ben partimin muhalefette kalmasını istemiyorum. Her şey hükümet tarafından belirlenirken partimin sus pus olmasını istemiyorum." dedi.
3 Ekim 2018 17:48
CHP'li Yılmaz'dan özeleştiri
CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin tutumlarına dikkati çekerek, ciddi bir sorgulama yapmalarını istedi.
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