CHP'li İlgezdi'den 'sağlıkta şiddet' için teklif

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden Dr. Fikret Hacıosman ile ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

İlgezdi, "Sağlıkta Dönüşüm sisteminin bir sonucu olarak her gün sağlık emekçilerine şiddet haberi gelmeye devam ediyor. Sağlıkta şiddetin son kurbanı dün İstanbul Bahçelievler'de bulunan özel bir hastanedeki odasında hastası tarafından silahlı saldırıya uğrayan Dr. Fikret Hacıosman olmuştur. Türkiye’de son yıllarda “sağlıkta şiddet”in yaygın bir sorun haline geldiği görülmektedir. Sağlıkta Dönüşüm Sisteminin kendisinden kaynaklanan bütün sorunların yıllardır hekimlerimiz başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının omzuna yüklendiğini biliyoruz" dedi

"Sağlık Bakanlığı’nın talebim üzerine verdiği bilgilere göre 14 Mayıs 2012 - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında kayıtlara geçen şiddet vakası sayısı 68 bin 375’tir. Kayıt altına alınan vakaların yüzde 30’unda sağlık çalışanlarının fiziki şiddete maruz kaldığı görülmektedir" diyen İlgezdi'nin açıklamada yer verdiği ifadeler şöyle:

"Son 6 yılda 20 bin 706 sağlık çalışanının fiziki saldırıya uğradığını biliyoruz. Sağlıkta Şiddeti önlemek amacıyla devreye sokulan Beyaz kod uygulamasına göre, 2012 yılının ilk 6 ayında 5 bin 50 şiddet vakasının rapor edilmişken, 2017 yılı sonunda şiddet vakalarında yüzde 168 oranında artış yaşandığı ve 13 bin 545 şiddet vakasının meydana geldiğini; 2018 yılının henüz ilk 4 ayında meydana gelen 2 bin 934 şiddet vakası, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin geçen her yıl katlanarak sürdüğünü Temmuz ayında açıklamıştım. Bununla birlikte şiddet probleminin gerçek boyutunun bilinmediği ve eldeki bilgi ve verinin ise buzdağının sadece görünen kısmını teşkil ettiği belirtmek gerekir.

Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim

Bütün uyarılarımıza ve verdiğimiz tekliflere rağmen iktidar partisi, “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası”nı Meclis gündemine getirmiyor. Acil servislere polis noktaları kurarak şiddet olaylarının önüne geçilemez. Çözüm; öncelikle şiddetin sebebi olan bu sistemin gözden geçirilmesi, sağlık çalışanlarının uğradığı fiziksel ve sözel şiddeti ortadan kaldırmak, kamuoyunu bilgilendirmek, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarını iyileştirmek ve halkın parasız, kaliteli sağlık hakkına ulaşımının önündeki engelleri kaldırmak ve en önemlisi Sağlıkta Şiddet Yasası çıkarılmasıdır.

Sağlık Bakanı’na ve hükümeti bir kez daha uyarıyor ve diyorum ki “Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası”nı mecliste bulunan bütün partilerle birlikte Tabipler Odası’nın görüşlerini de alarak yasalaştıralım. Sağlıkta şiddetin önüne hep birlikte geçelim."