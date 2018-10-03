Kılıçdaroğlu'dan çok sert McKinsey eleştirisi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin ABD'li danışmanlık şirketi McKinsey ile anlaşmasını çok sert bir dille eleştirdi. Kılıçdaroğlu: "Türkiye yabancılara teslim edilecek bir ülke değildir! McKinsey'i maliyenin kozmik odasına sokuyorlar." dedi.

Kılıçdaroğlu: Batsın o Saray

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

-Şu yaptı, bu yaptıyı bir kenara bırakıyorum. Kim yapar? Ülkeyi yönetenler yapar. Esnafı yapmaz, işçisi yapmaz, emeklisi yapmaz... Bugün bir krizle karşı karşıyaysak demek ki iyi yönetilmiyoruz.

-İyi yönetilirse 6 ayda, iyi yönetilmezse 6 yılda krizden çıkarız. Hem topluma hem dünyaya güven vermek zorundasınız. Belirsizliği ortadan kaldırmak zorundasınız. Herkes ne yapacağını bilmeli.

-Sorgulamayan kişiye kara cahil derler. Biz kara cahiller değil, toplumun geleceğini inşa edecek yeni kuşaklar yetiştirmek zorundayız.

-Üretirseniz herkes size saygı gösterir ve ülke bağımsızlığını kaybetmez. Osmanlı'nın para basacak bankası yoktu. Milli paramızı MB kurulduktan sonra basabildik. İsviçre'den önce Türkiye'de kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmıştı. Osmanlı'da avam vardı, cumhuriyette eşit haklara sahip vatandaşız. Vatandaş olmak herkesin özel haklara kavuştuğu bir devlet demektir, benim haklarım var demektir. Verdiğim verginin nerelere harcandığını sorgulama hakkım var demektir.

-Daha krizin başındayız, neden bu krizle karşı karşıya kaldık? Geleceği iyi planlayamadığımız için... Bugün ithal etmediğimiz hiçbir şey yok. Niçin? Kendi kendisine yeten bir Türkiye nasıl oldu da dışarıdan ürün/hizmet alan bir ülke haline dönüştü?

-McKinsey ile anlaşmaları "Ben Türkiye'yi yönetemiyorum, sen yönet." demektir. Biz dünyaya kendimizi yönetemediğimizi itiraf ediyoruz. Düne kadar ABD'ye söylemediğiniz kalmamıştı. Bu doğru mu? Herkesin elini vicdanına koyması lazım. Herkesin Türkiye'yi düşünmesi lazım. Türkiye yabancılara teslim edilecek bir ülke değildir! McKinsey'i maliyenin kozmik odasına sokuyorlar, tüm bilgileri alacaklar.