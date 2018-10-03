Gökçek doz artırdı: Seni insan içine çıkamaz hale getiririm

AKP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, katıldığı bir televizyon programında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerindeki artışlarla ilgili çarpıcı rakamlara dikkat çekti. Tuna, belediyenin hafriyat gelirinin aylık 30 bin Türk Lirası iken, belediyeye devrolduktan sonra ortalama 15 milyon TL’ye çıktığını söyledi ve isim vermeden kendisinden önceki AKP'li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştirdi.

GÖKÇEK’TEN TUNA’YA YANIT

Tuna’nın açıklamasına Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi. Gökçek, sosyal medya platformu Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada Tuna'yı eleştirdi. Önce "Bizi hırsız ilan etti" diyen Gökçek devamında attığı tweetlerde Tuna'ya sert sözlerle yüklendi.

Melih Gökçek, Mustafa Tuna'ya verdiği yanıtını şu ifadeleri kullanarak sürdürdü:

“Belediyenin topladığı 22 milyon TL, hafriyatın en yoğun olduğu aylardadır… Önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında bu hasılatın 1/4’ünü bile toplamak zordur. Bir yıllık sürede toplanacak para taş çatlasa 35 milyonu (hadi mübalağa edelim 40 milyonu) ancak bulacaktır. Birinci ay kesilen masraf faturası 9,5 milyon olduğuna göre yıllık fatura en az 100 milyonu bulacaktır.

Hadi Tuna'ya torpil yapalım, ayda 5 milyon masraf olsa (çünkü personel masrafı, araç kiraları ve iş makinaları kiraları 12 ay boyunca devam edecektir) yıllık 60 milyon masraf olacaktır.

Şimdi Sayın Mustafa Tuna’ya sorum. Siz 40 milyon gelirle 60 milyon masrafı nasıl karşılayacaksınız? Belediye’nin 20 milyon kamu zararını kim ödeyecektir? İnsanları aylık 15 milyon gelir elde ettiğinizi söyleyerek niçin aldatıyorsunuz?

Gökçek'ten Tuna'ya: Bizi hırsız ilan etmiş

Ayrıca yasal olmayan yoldan yaptığınız hafriyat iptali ile, Sayıştayca kamu zararı tespit edilirse, bunu cebinizden karşılayacak mısınız?”

“BELEDİYEYİ İKİ KİŞİ İDARE EDİYOR”

“Gelelim Sn Mustafa Tuna’nın son zamanlarda Ak Partimize verdiği zararların arkasında kim var? Mustafa Tuna'yı bu tip çıkışlar için, kim, nasıl ikna ediyor? Ve bu kişi kimin adına bunları yapıyor?” diyen Gökçek şunları kaydetti:

“Şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesini iki kişi idare ediyor… Birinci kişi Basın Yayın Daire Başkanı Adnan Yuva… Adnan Yuva şu anda değişik şirketlere gazeteci veya gazeteci yakını olarak 30 kişi civarında elaman yerleştirdi. Bu kişilerin görevi Adnan’ın istediği haberleri gazete ve internet sitelerinde yayınlatmak. Şu ana kadar da gayet başarılı oldular… Adnan’ın izni olmadan belediye ve şirketlerde personel hareketleri imkansız. Şimdiye kadar Melih Gökçek’in adamı diyerek 400 civarında Ak Parti sempatizanı yönetici ve işçiyi işten attırdı… Ama buna karşılık 500 kişiyi işe aldırdı… Enteresan olan şu; genelde yanına aldığı gazeteciler sol gazetelerle içli dışlı olan isimler…

İkinci kişinin ismi Hakan Bakkalbaşıoğlu… Şu anda belediye ve şirketlerde tüm ihaleler ve ödemeler Bakkalbaşıoğlu’nun okeyi olmadan yapılamıyor… Bu gerçeği belediyede hademeye sorun, size tastik eder… Peki kimdir bu Bakkalbaşıoğlu? Zamanında Ahmet Tuna’nın yanında formenlikle işe başlayan biri. Ama en büyük özelliği Mansur Yavaş’ın son seçimdeki sağ kolu… Aşağıdaki fotoğrafta Mansur'la poz vermiş… Soldan ikinci kendisi, sağdan birinci oğlu.

Tuna, Gökçek'in milyonluk oyununu deşifre etti



Belediye de personel arasında yaygın söylenti şu… Bakkalbaşıoğlu Mansur Yavaş’a önümüzdeki seçimi kazandırmak için söz vermiş… Görevi; bunun için Mustafa Tuna’nın güvenini kazanıp her türlü yanlışı ona yaptırmak…

Fikirleri müthiş, Aski’de, suya bir taraftan % 17 indirim yaparak, indirim yapmayan Ak Partili belediyeleri zora sokarken, diğer taraftan % 32 zamlı faturalarla Ankara’da insanları Ak Partiye karşı isyan ettiren kişi… Yapılan iş son derece plânlı…

Bakkalbaşıoğlu’nun son atraksiyonu hafriyat meselesi. Medyada ve sosyal medya da yaptırdığı haberlerle bana, benim nezdimde partime prestij kaybettirerek, Mansur Yavaş'a zemin hazırlamak.”

“SENİ İNSAN YÜZÜNE ÇIKAMAZ HALE GETİRİRİM”

“Son sözüm Sn Mustafa Tuna’ya…” diyen Gökçek, Tuna'ya şöyle seslendi:

“Buraya kadar yazdıklarım sadece nefs-i müdafaa… İnan partime zarar vermeyeceğime inansam, seni insan yüzüne çıkamaz hale getiririm… Söyle adamlarına davamıza daha çok zarar vermesinler…

Ayrıca bu konuda Twitter'da iftira atan kim varsa (Mansur Tavaş dahil) mahkeme de hesaplaşacağız. Şimdiden söyleyeyim mahkemeye çıkınca ‘Bu Tuna'nın iddiası, bizim böyle bir iddiamız yok' diyerek kıvırmak yok. Kıvıracaklar şimdiden twitlerini silsinler onları affedeyim.”