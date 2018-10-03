Kılıçdaroğlu: Batsın o Saray

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Biga Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle;

-Bugün enflasyon oranları açıklandı. Bakın sadece aylık enflasyon yüzde 6. Enflasyonun da bütün zamlarında da faturası millete çıkıyor.

-Kriz miriz yok diyorlar. Nereden baktığınıza bağlı, Saray'da kriz yok. Elektirik faturası ödenmiyor, doğalgaz faturası ödenmiyor. Sana kriz olur mu? Doğru Saray'da kriz yok.

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-Gelelim Saray'ın beslemelerine. E bunlar dolar bazında ihale alıyor. Dolar çıktıkça bunlar kazanıyor. Bunlara kriz var mı yok!

-Geliyorum vatandaşa.. sizin mutfağınızda kriz var mı? Vatandaşın mutfağında yangın var yangın!

- Ülkeyi 16 yılda bu hale getirdiler. Ekonomi bu hale gelince "Dış güçler yapıyor" diyorlar. Bu ülkeyi sen mi yönetiyorsun, dış güçler mi? Dış güçler yönetiyorsa o zaman terk et o Saray'ı.

-Dış güçleri memleketi ihale edeceksin, sonra dönüp diyeceksin biz ABD firması olan McKinsey ile anlaşma yaptık. Hani sen dış güçlere karşıydın. Efendim McKinsey firması 16 Bakanlığı denetleyecekmiş, bütün bilgileri alacakmış.

-Dışarıya gidince sesin soluğun çıkmıyor, kapı arkasında yalvarıyorlar. İçerde aslan kesiliyorlar.

- Bu kamburu, bu yükü sırtınızdan atmaya hazır mısınız? Söz mü? Size namus sözü veriyorum saraylarda oturmayacağım, belediyelerimiz parti farkı gözetmeksizin herkese eşit hizmet verecek, çocuklarınız yatağa aç girmeyecek

- Belediye Başkanlarından istediğim şey şudur. Seçildiği andan itibaren parti ayrımı yapmadan herkese hizmet götüreceksiniz. Yaptığınız tüm harcamaların hesabını vatandaşa tek tek verebileceksiniz. Biga Belediye başkanımıza bu iki kuralı yerine getirdiği için teşekkür ediyorum.

-6 ay içinde sözlerini yerine getirecekmiş, ben gelecek dönemde de kendisinin bu hizmetleri sürdürmesini bekliyorum.

-Biz kadın-erkek eşitliğini savunuyoruz. Daha çok muhtar, belediye başkanı olsun istiyoruz. Başkanım kreş açtıklarını söyledi. En yoksul mahallelerden başlayarak kreşler yapılsın istiyoruz. Huzur olsun.

-Huzur dileği ile bereket dileği ile hepinize en içten saygılarımı sunuyorum.