CHP'li vekilden AA hakkında kritik sorular

Son gelen zamlar sonrası elektrik faturalarından kesilen TRT payının da artmasıyla beraber 2019'da faturalardan TRT'ye aktarılacak paranın 1 milyar TL'yi aşması beklenirken, kamu kurumlarının halkın cebinden alınan vergilerle oluşturulan bütçelerini, gerekliliği sorgulanan lüzumsuz harcamalara ayırması kamuoyunun tepkisini çekiyor. Son olarak Anadolu Ajansı'nın 200 lüks aracı kiralık olarak envanterine katmasını sert bir dille eleştiren CHP’li Ali Öztunç, konuyu Meclis gündemine taşıyarak soru önergesi verdi.

Önergesinde Anadolu Ajansı'nın yemek ihalesi hakkındaki iddiaların da peşine düşen Öztunç'un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Okyay'ın yazılı olarak cevaplandırması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önerge aynen şu şekilde;

“HİÇ BİR KISINTIYA GİDİLMEMEKTEDİR”

Her alanda kendini yoğun olarak hissettiren ekonomik krize karşı tasarrufun kamuda başlaması beklenirken, kamuya lüks araç alımı hız kesmeden devam etmektedir. TRT'nin ardından bu kez de Anadolu Ajansı araç kiralama yoluyla 200 lüks aracı filosuna katmıştır. Şu anda kamuda, kamu malı ve kiralık olmak üzere 80 binin üzerinde makam aracı bulunmaktadır. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Almanya'daki makam aracı sayısı bu rakamın dörtte biridir. Özellikle bakanlık makamlarının ve bağlı kuruluşların kullandığı çok sayıda kiralık lüks araç olduğu ve bu araçlara sivil plaka takıldığı için kamuda yönetici pozisyonda bulunan memurların bu araçları rahatça özel işlerinde, eş ve çocuklarının ihtiyaçlarında kullandıkları bilinmesine rağmen hiçbir kısıntıya gidilmemektedir.

Buna istinaden;

1- Anadolu Ajansı makam hizmetlerinde kullanılmak üzere hangi marka ve kaç tane araç kiralanmıştır? Bu araçları hangi firmadan ve kaç TL bedelle kiralanmıştır?

2- Araç kiralanan şirketin Anadolu Ajansında çalışan herhangi bir kişi ile herhangi bir ticari bağı var mıdır? Var ise bu kişiler kimlerdir?

3- Kiralanan bu araçlar kimlere tahsis edilmiştir? Bu tahsislere eş ve çocuklar da dâhil midir? Eşlere tahsis edilen araçlara şoför tahsisi de yapılmış mıdır?

4- Bu araçların tahsis edildiği kişilerin mesai saatleri dışında da kullanma hakları var mıdır?

5- Anadolu Ajansının yemek ihalesini hangi firma kişi başı kaç TL bedelle almıştır? Bu firmanın Anadolu Ajansı çalışanlarından biri ile ticari ortaklığı var mıdır? Bu firmanın aldığı yemek ihalesini daha düşük bir fiyatla başka bir firmaya yaptırdığı iddiası doğru mudur?

6- UNİTED GRUP isimli şirketin son iki yılda kurumunuzda aldığı işler nelerdir? Bu şirkete son iki yılda yaptığı işler karşılığında ödenen tutar nedir? Bu şirkete Ajans çalışanlarının ortaklığı var mıdır?