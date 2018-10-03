Adaylar için merak edilen tarih açıklandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun yerel seçim öncesinde adayların en geç Kasım ayı ortasında açıklanacağını söyledi.

Torun, “İzmir büyükşehir belediye başkan adayının açıklanması Ekim ayını geçer” dedi.

CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir için özel bir takvimin belirlenmediğini söyledi. Torun, “Ayın 12’sinden itibaren adaylarımızı açıklayacağız. Üzerinde uzlaştığımız, belli olan yerlerimizi bu tarihten itibaren ilan edeceğiz. Süreci Kasım ayının ortalarına doğru tamamen bitirmek istiyoruz. Tüm ülkede bu tarihe kadar açıklanmayan bir il ve ilçenin kalmamasını planlıyoruz” dedi.

İzmir’in de durumuyla yakından ilgilendiklerini belirtirken partinin en güçlü olduğu il için hassas davrandıklarını söyleyen Torun, “İlçelerimiz ve Büyükşehir için çalışmalarımız var. Adaylarımızı çeşitli yöntemlerle belirleyeceğiz. Bunun içinde önseçim, merkez yoklaması, anketlerle ölçümlerimiz olacak. Hangi yöntemi nerede uygulayacağımıza şimdilik karar vermedik. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başkan adayının belirlenmesi ve açıklanması Ekim ayını geçer. Yani Kasım ayında bu durum noktalanmış olur. Önümüzde çalışma yapmak ve durumu değerlendirmek için bir ay gibi bir süre var” diye konuştu.