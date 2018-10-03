AKP'li başkanlar birbirine silah çekti!

AKP'li Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP İlçe Başkanı Mehmet Özbakan arasındaki tartışma, silahlı-tokatlı kavgaya döndü. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde başkan Pınarbaşı, ilçe başkanına silah çekiyor, yardımcısı Salih Mermertaş'a da tokat atıyor.

Sözcü’nün haberine göre, AKP İlçe Başkanı Özbakan’ın makam odasında meydana gelen olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde AKP’li Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı ile AKP Birecik İlçe Başkanı Mehmet Özbakan ve yardımcısı Salih Mermertaş’ın bir odada konuştuğu görülüyor.

İddialara göre, Belediye Başkanı Pınarbaşı henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Özbakan'ın ilçe başkanlığı görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'ın buna olumsuz yanıt vermesine sinirlenen belediye başkanı bu kez elini beline atarak silahını çekiyor.

Görüntülerde Pınarbaşı, ilçe başkanının üzerine elindeki silahla yürürken araya İlçe Başkan Yardımcısı Salih Mermertaş giriyor ve yerine oturtuyor. Olaylar yaşanırken şoka girdiği anlaşılan İlçe Başkanı Mehmet Özbakan'ın yerinden kıpırdamadığı gözleniyor.

Pınarbaşı, daha sonra kendisine engel olmaya çalışan Mermertaş’ın da üzerine yürüyerek tokatlıyor.