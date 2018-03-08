Toplu arı ölümleri Meclis gündeminde

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, toplu arı ölümleri ile ilgili TBMM'ye bir soru önergesi sundu.

Gök'ün, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesi şöyle;

Geçtiğimiz günlerde Aydın İli’nin iki ayrı ilçesinde toplu arı ölümleri gözlenmiştir. Arı kovanlarının yanlış konumlandırılmasının yol açtığı kayıplar büyümekte, arıcılar tarım ilçe müdürlüklerinin arıcılık yönetmeliğine aykırı davranmasından şikâyet etmektedirler.

Adana’da ise yasaklı tarım ilacı kullanımı dolayısıyla zehirlenen arılar telef olmuş, bölgede arıcılık ile geçimini sürdüren vatandaşlarımız mağduriyet yaşamışlardır. Ülkemizin en önemli iş kollarından birini oluşturan arıcılığa ilişkin etkin uygulamalar yapılması ve arıcıların korunması beklenmektedir.



1. Tarım ilçe müdürlükleri nedenarıcılık yönetmeliğine riayet etmemişlerdir?

2. Arıcılık yönetmeliğine aykırı davranan kurumlar ve kişiler hakkında soruşturma başlatılması düşünülmekte midir?

3. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında Türkiye genelinde arıcılık yönetmeliğine uygun hareket edilmemesi sebebiyle meydana gelen maddi kayıpları açıklar mısınız?

4. Yasaklı tarım ilaçlarının satışa sunulması ve kullanılması hususunda gerekli önlemler neden alınmamaktadır?

5. 2011 – 2018 yılları arasında kullanılan yasaklı tarım ilaçları sebebiyle arıcıların yaşadıkları maddi kayıpların bilançosu nedir?

6. Yasaklı tarım ilaçlarının satışı ve kullanımını denetlemekle görevli bakanlık birimlerini açıklar mısınız?

7. Arıcılık yönetmeliğine aykırı uygulamalar ve yasaklı tarım ilaçlarının kullanılması sebebiyle vatandaşlarımızın yaşadığı kayıplar nasıl telafi edilecektir?