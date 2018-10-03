Erdoğan: Öğrenciler hep burs istiyor, krediye yanaşmıyor

Erdoğan öğrencilerin burs miktarlarını artırma kararı aldıkları müjdesini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

Nüfusları bizden fazla olmasına rağmen Almanya’da milyon bizde milyon üniversite öğrencisi var.

Yabancı öğrenci sayısı ülkemiz hakkında olumsuz propagandalara rağmen arttı.

Yarın bugünden daha güçlü olacağız buna inanıyorum. Ülkemizde üniversiteli öğrenci sayısındaki artış dünyadaki yerimizi güçlendiriyor.

Cumartesi Pazar günleri artık okullarımızda öğretmenleri vasıtasıyla orada kendisine destek vermek durumundadır. Artık benim vatandaşım kolundaki bileziği, ahırındaki hayvanı satıp çocuğunu dershanelere göndermek durumda kalmayacak.

Öğrencilerimizin barınma sorunu için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu.

Öğrencilerimiz nedense hep burs istemekte ancak krediye yanaşmıyor. Kredinin size

Buradan öğrencilerimize bir de müjde vermek istiyorum lisansta 500 lira, yüksek lisansta 1000 lira, doktora da 1500 liraya yükseltme kararı aldık.

Ayrıntılar birazdan...