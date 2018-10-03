CHP'den hayvan hakları için Meclis'e yasa teklifi

Nergis DEMİRKAYA/ DUVAR- Teklifte Hayvanları Kanunun adının “Hayvan Hakları Kanunu” olarak değiştirilmesi, süs hayvanı tanımının çıkarılması, hayvanlara karşı işlenen suçların 2-4 kat arttırılması ve yeni hayvanat bahçesi açılmaması gibi maddeler yer aldı.

CHP Milletvekilleri 4 Ekim Hayvan Hakları Günü dolayısıyla Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Milletvekilleri ellerinde “Hayvana şiddet suçtur”, “Yaşamak her canlının hakkı”, “Bu dünya hepimizin” yazılı dövizler taşıdı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Türkiye’de son yıllarda artan hayvana şiddet vak’alarının cezaların etkisiz kaldığının somut kanıtı olduğunu söyledi. Mevcut yasanın hükümlerinin caydırıcılıktan uzak olduğunu belirten Karaca, “Her kesimde büyük bir endişe yaratan bu durum, ülkemizde toplumsal barışı tehdit edecek sonuçlar da ortaya çıkarmaktadır. Çocuklara ve kadınlara yönelik şiddetin kökeninde hayvana şiddetin yattığını yakın tarihte yaşadığımız pek çok örnek bize gösterdi. Kendisinden zayıf olan üzerinde tahakküm kurmaya yönelen, insanlara yönelen şiddetin her türünün kayanğı olan bu tip sorunlu kişiliklerin suç işlemeye önce hayvanlarla başlayıp, sonra çocuklara ve kadınlara yöneldiği artık kanıtlanmış bir gerçekliktir” dedi.“İnsanın da, hayvanın da, bitkinin de, ‘mal’ değil, ‘can’ olduğu, her canın da kıymetli olduğu bilincinin erken yaşlardan itibaren oluşturulması gerektiğini” belirten Karaca, bu çerçevede tüm canlıların doğasından kaynaklanan yaşamsal, bedensel ve özgürlük haklarını yasal teminat altına alan kapsamlı bir Hayvan Hakları Kanun teklifinin TBMM’ye sunduklarını söyledi.

‘SÜS HAYVANI TANIMI ÇIKARILSIN’

’20 maddede değişiklik öngören teklifin özünü, koruma değil hak temelli yaklaşım oluşturduğunu’ söyleyen Karaca, bu nedenle, ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nun adının Hayvan Hakları Kanunu olarak düzenlenmesini’ istedi. ‘Bunun isim değil zihniyet değişimi anlamına geldiğini belirten’ Karaca “teklifte mevcut yasadaki süs hayvanı tanımının çıkarılması, sahipli-sahipsiz hayvan ayrımının da kaldırılmasını öngördüklerini” söyledi.

Teklifte ayrıca yaralama, öldürme, eziyet, tecavüz, dövüştürme gibi fiiller kabahat olmaktan çıkarılıp, suç olarak tanımlanarak TCK kapsamına alınıyor. Karaca, “bu suçlara 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü mevcut yasadaki idari para cezalarının da 2 ila 4 kat arttırıldığını” söyledi.

‘HAYVANAT BAHÇESİ AÇILMASIN’

Teklifle hayvanları doğal yaşam koşullarından uzaklaştırarak, birer hapishaneye dönüştürülen hayvanat bahçelerinin yenilerinin açılmasının da engellenmesi amaçlanıyor.

‘GELİN 1 AYDA BU YASAYI ÇIKARALIM’

Bugüne kadar Meclis’e Hayvan Haklarıyla ilgili birçok yasa teklifi sunulduğunu ancak bunların hayata geçmediğini anlatan Karaca, “Hayvan Hakları başta AKP olmak üzere TBMM çatısı altındaki tüm partiler için artık bir samimiyet testidir. Cumhurbaşkanı ve Bakanı da seçmene verdikleri sözü tutmaya davet ediyorum. Sunduğumuz teklifinin kapsayıcılığının altında olmamak kaydıyla ötesine geçecek her türlü öneriye açık olduğumuzu, teklifimizin acilen komisyonlar nezdinde görüşülüp TBMM Genel Kurulu’na getirilmesi için çağrı yapıyorum. TBMM’deki tüm partilerin bu konuda verdiği teklifler ve yaptığı açıklamalar ortada. 27. döneminin ilk yasası olmadı ama gelin bir ay içinde teklifimizi görüşüp bu yasayı çıkaralım.”