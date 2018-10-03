Bahçeli ile Akşener köşe kapmaca oynadı

Meclis kulisleri bunu konuşuyor.

MHP’nin yayın organı Ortadoğu gazetesi, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile İYİ Parti Lideri Meral Akşener arasında yaşanan “köşe kapmacayı” yazdı.

Gazetenin Sami Gökçe imzalı “Meclis koridorunda köşe kapmaca” başlıklı haberinde, “TBMM yeni yasama dönemine hızlı başladı. Siyasi partilerin ilk grup toplantılarında ilginç anlar yaşandı. İYİ Parti ilk toplantısını, CHP'nin kullandığı büyük salonda yaptı. Toplantı bitimi MHP'nin grup toplantısına denk gelince adeta köşe kapmaca oynandı. Meral Akşener, Devlet Bahçeli ile aynı koridorda karşılaşmamak için salonun bahçe tarafında bulunan kapısından kaçtı” ifadeleri yer aldı.