CHP'li Durmaz: Kadınlar her yerde var olmalı!

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Direnen kadınları da anan Durmaz'ın mesajı şöyle;

8 Mart “eşit işe eşit ücret” için ölüme giden New Yorklu kadınlardan başlayarak, kurtuluş savaşında Nene Hatunlara, Karadeniz’de Havva analara direnen, fabrikalarda, evlerde, sokaklarda var olma mücadelesi veren, birleştikçe büyüyen, büyüdükçe güçlenen binlerce kadının “emek, barış, özgürlük ve dayanışma” gününür...

Tacize, erkek şiddetine, kadın bedenine yönelik tüm saldırılara, ayrımcılığa, nefret suçlarına karşı top toplumsal mücadele en büyük önceliğimizdir.

Unutmayalım! Kadın sorunu sadece kadınların mücadelesiyle çözülemeyecek kadar büyüktür.

Toplumsal cinsiyet eşitliği; eğitimden, sanata, siyasetten, çalışma yaşamına kadar toplumun her noktasında anlatılmalı, eşitlik anlayışına uygun bir siyasal ve toplumsal yapı oluşturulmalıdır.

Kadına yönelik şiddet ile kadının eğitime, çalışma hayatına ve siyasete katılımındaki engeller sadece kadın sorunu değil, "toplum sorunu"…

İktidarın muhafazakâr politikalarına, esnek güvencesiz yarı zamanlı çalışma dayatmalarına karşı kadınlar, siyasette, iş dünyasında, evimizde, sokağımızda her yerde var olmalı!

CHP iktidarında da hem ülkemizi çağdaş uluslar içinde hak ettiği yere getirecek, hem de kadınlarımızı özgürlüğüne ve sosyal güvenceye kavuşturarak insanca yaşamalarını sağlayacağız.

Eşit ve özgür bir ülkede, kadınların ölmediği, ötekileştirilmediği, hayatın her alanında kadının özgürce var olabileceği bir yaşamı hep birlikte kurmak dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar günü Kutlu Olsun!