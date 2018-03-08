CHP'li Biçer: Zorbalıkla neyi çözdünüz?

Salihli Belediye Başkanının oğlu Yağız Kayda, 5 Marttaki toplantı sırasında Belediye Başkanı Zeki Kayda’ya muhalefet eden ve yapılan harcamaların hesabını soran CHP Belediye Meclis Üyesi Selim Akbıyıkoğlu’na zabıtalar ve belediye çalışanlarından oluşan 20 kişilik bir grupla saldırarak belediye binası içerisinde darp etti.

MHP’li Belediye Başkanının oğlu Yağız Kayda, yapılan harcamaların hesabının sorulmasına CHP’li Meclis Üyesini darp ederek karşılık verdi.

Olaya ilişkin CHP Salihli İlçe Başkanlığı’nda CHP Manisa Milletvekilleri Dr. Tur Yıldız Biçer, Av. Mazlum Nurlu, İlçe Başkanı İsmet Kocabıyık, Kadın Kolları Başkanı Fatma Birsun Dönmez, Gençlik Kolları Başkanı Onur Ünlü, Belediye Meclis üyeleri, CHP’li yöneticiler ve partililerin yoğun katılımıyla bir basın açıklaması yapılmasının ardından CHP’li Milletvekili Dr. Tur yıldız Biçer, konuyu Meclis’e taşıdı.

"AKP-MHP ittifakından mı güç alarak saldırıyorlar?"

AKP-MHP ittifakından güç alınarak MHP’li belediye başkanının oğlunun CHP’li Meclis Üyesine saldırdığını ifade eden CHP’li Biçer, Zeki Kayda’nın derhal görevden alınmasını istedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’ye önerge verdiğini belirten CHP’li Milletvekili açıklamalarında; “Ülkemizde siyasetçilerin hukuk ve demokrasiden uzaklaşmalarının sonucu olarak geçmişte de Salihli’dekine benzer durumlar yaşandı. İnsanlarımız bu tutumlardan zarar gördü. Şiddet unsurlarının canını çok yaktığı bir partidir CHP. İl başkanından belediye başkanına, gençlik kollarımızdan sıradan üyemize bir çok insanımızı bu şiddete kurban verdik biz. Tabi bu olup bitenler, bir anda oluşmuyor. Kin ve nefret tohumlarının ekilmesiyle oluşuyor. Siyasi tahammülsüzlükle oluşuyor. Kraldan çok kralcılar yüzünden oluşuyor. Babalarından ya da siyasi yakınlarından elde edilen güç zehirlenmesi ile oluşuyor. Pazartesi günkü saldırı bir sataşma değil, planlı, organize ve yönlendirmelerin bir sonucudur. Bu utanç verici bir durumdur. Bu çirkin saldırıya karışanların bir bölümü hali hazırda resmi kamu hizmeti yürütmektedir. Bu yüzden aslında buradaki sorun çok ciddidir ve bu ciddiyetle ele alınmalıdır. Bu olay Zeki Kayda için istifa gerekçesidir. Bir saniye bile o koltukta oturması Salihli için zuldür. Derhal istifa etmeli ve oğluyla beraber hareket eden zorbaları kamudan el çektirip yargıya teslim etmelidir. Eğer onuruyla istifa etmiyorsa, kamu yararı ve barışı adına görevden alınmalıdır.” ifadelerine yer verdi.

"Ülke babalar ve oğulların çiftliğine dönüyor..."

CHP’li Belesiye Meclis Üyesinin darp edilmesine tepki gösteren Biçer, “Salihli belediye başkanının mafyatik mahdumlarının, çetelerinin racon keseceği bir yer değildir. Salihli Zeki Kayda’nın oğlu ve zorbakarının çeteci anlayışı ile değil, hukuk ve demokrasi anlayışı ile yönetilmelidir. Ülkede hukuk ve demokratik esaslar askıya alınınca o ülke babalar ve oğulların çiftliğine dönüyor.

"Bir tarafta şehzadecilik oynayan Bilal bir taraftan da mafyacılık oynayan Ozan"

İkisi de babasından aldığı terbiyeyi gösteriyor sanırım. Babalarının kamusal koltuklarından makamlarından güç alarak kendilerine durumdan vazife çıkarıyorlar. Keyfi kararlarınıza karşı şehri birlikte yönettiğiniz insanların siyasi eleştirilerine tahammül edemiyorsanız toplumsal birlikten bahsetmeyin; zorbalıkla neyi çözdünüz? Bu olup bitenler utanç vericidir. Bu linç güruhunun yargıya hesap vermesi gerekir.” açıklamalarında bulundu.

Manisa Eczacı Odasına Şikayet

Yağız Kayda başta olmak üzere, zabıtalar ve belediye çalışanlarından oluşan 20 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan CHP’li Belediye Meclis üyesi Selim Akbıyıkoğlu’nun vücudunda ve boğazında darp izleri oluştu. Selim Akbıyıkoğluna saldıran Eczacı Yağız Kayda’yı, Manisa Millletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer Manisa Eczacı Odasına şikayet etti.

Yağız Kayda’nın Selim Akbıyıkoğlu’na saldırmasının İnsan Hakları Kavramını benimsemekle ve uygulamakla görevli olan sağlık çalışanlarının meslek etiğine uymadığını belirten Biçer şikayete gerekçe olarak şu açıklamalara yer verdi; “İnsan hakları kavramıyla, sağlık hizmet etiğinin yerleşmiş ilkeleri arasında bağlantılar vardır. Dünya Tabipler Birliği, Uluslararası Hemşireler Konseyi gibi sağlık çalışanlarını temsil eden kuruluşların açıklamalarında etik ilkelere yer verilmektedir.

Bütün sağlık çalışanları ahlaki olarak profesyonel meslek kuruluşlarının koyduğu standart ilkelere uymakla yükümlüdür. Geçerli bir mazeretleri olmadan, mesleki ilkelere uymaz, bu ilkelerden saparlarsa yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunurlar.

Keyfi biçimde, kendisine karşı bir tehdit unsuru bulunmayan ve bire bir şahsını hedef almayan konuyla ilgili olarak Selim Akbıyıkoğlu’na saldıran, darp eden, Anayasa’yı, Türk Ceza Kanunu’nu, İnsan Haklarına dair düzenlenmiş tüm yasa ve yönetmelikleri ihlal eden, Sağlık meslek etiği kurallarını yok sayan Yağız Kayda’yı Manisa Eczacı Odası’na şikayet ettim. Yağız Kayda hakkında Manisa Eczacı Odasının da gerekli işlemi yapması gerekmektedir.”