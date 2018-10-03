Bakandan sonra ekip de özel sektörden

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın deneyimli bürokratlarından Önal görevden alındı. Önal’ın yerine Opet Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Güler atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; turizm sektöründen transfer olan, ETS Tur’un sahibi Mehmet Nuri Ersoy’un ekibine özel sektörden atama yaptı. Bakanlığın kıdemli bürokratlarından Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal’ı görevinden alan Erdoğan, Önal’ın yerine Bakan Ersoy gibi, özel sektörde uzun yıllar üst düzey görev yapan Timuçin Güler’i atadı. Güler son olarak Opet’in Genel Müdür Yardımcılığı’nı yürütüyordu.

Erdoğan, dün Resmi Gazete’de yayımlanan iki kararla iki atama yaptı.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü İrfan Önal görevden alındı. Önal daha önce bakanlıkta başmüfettişlik, Teftiş Kurulu Başkanvekilliği ve Telif Hakları Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu. Önal 2013 yılında Tanıtma Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atanmış, asaleten ataması ise Temmuz 2014’te yapılmıştı. Önal’ın yerine Timuçin Güler atandı. Turkcell’de Ürün Geliştirme Uzmanı olarak göreve başlayan Güler, daha sonra uzun yıllar Opet’te çeşitli görevlerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da ETS Tur’un sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanıydı. Ersoy, bakanlığa atanmasının ardından Erdoğan’ın talebi üzerine şirketteki yönetim görevinden ayrılmıştı.

Erdoğan ayrıca; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı bir kamu iktisadi teşebbüsü olan Türkiye Elektromanyetik Sanayi (TEMSAN) Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu üyeliğine ise zaten kurumda genel müdür yardımcılığı görevini üstlenen Akil Murad Güllüoğlu’nu yeniden atadı.