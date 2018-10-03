Aziz Kocaoğlu'ndan CHP'ye tavsiye...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağını açıklayan Aziz Kocaoğlu, kimseye kırgın olmadığını belirtti. “Biz işimize bakalım. İzmir için çalışmaya devam edelim” çağrısı yaptı...

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Başkan Kocaoğlu söyleşisi şöyle:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'yla geçen ay yaptığımız sohbette, aday olup olmayacağını 1 Ekim'de açıklayacağını söylemişti. Gerçekten. 1 Ekim'de kararını verdi ve “Aday değilim” dedi. Aziz Kocaoğlu'nun, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce lehine yaptığı açıklamalar, yönetimde değişiklik önerileri genel merkez tarafından hoş karşılanmamıştı. Kocaoğlu'nun aday yapılmama olasılığı da bu açıklamalardan sonra yayıldı.

Aziz Bey, aday olmayacağı kararını açıkladıktan sonra, SÖZCÜ'nün sorularını şöyle cevaplandırdı:

ANORMALLİK OLMAZSA

Belediye başkanlığı bir meslek değil. Aslında 10 yıl sonunda başkanlığı bırakmak istiyordum. Bunu genel başkanımızla da paylaştım. Ancak, AKP'den Binali Yıldırım'ın aday gösterileceği belli olunca yeniden aday olmaya karar verdim. Partimiz de adaylığımı uygun buldu. Böylece, başkanlık sürem 4 yıl daha uzamış oldu. İzmir için yapacağımızı yaptık. Örnek olacağımız kadar olduk. Tabi belediyelerde iş bitmez. Gelecek arkadaşların da hizmetleri sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmeleri için her şeyi hazırladık. Sağlıklı bir finans kurduk. Yol haritası belirledik. Eğer anormallik olmazsa bizim çizdiğimiz yolda 5 yıl gidilirse, bizim kalkınma stratejimiz ve adına ‘İzmir modeli' dediğimiz modele devam edilirse işlerde azalma değil, artış olur. Hiçbir sorun olmaz. Tabi bunlar gelecek arkadaşın hayat felsefesine , dünya görüşüne bağlı. Genel merkez bu konuda etkili olacaktır.

SEÇİM SONRASI KARARI DEĞİL

Aday olmama kararım, benim en az 5 yıl önce verdiğim karardır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 seçiminden hemen sonra aday olmayacağımı biliyordu. Seçime 5 ay kala ya da 24 Haziran 2018 seçim sonuçlarından sonra verdiğim bir karar değil. ‘Başarılıyım, vatandaş beni de seçiyor, güveniyor, o zaman hep başkan olarak devam edeyim” diye düşüncem olmadı. Benden daha mükemmel, daha iyi işler yapabilecek arkadaşlarımız da olacaktır. Gençlere de fırsat tanımak gerektiği düşüncesindeyim. Aday olmayacağımı açıkladıktan sonra da gazeteci olarak sadece sizinle konuştum. Kararımdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti üst yönetiminden beni arayan olmadı. Ben dinlenirken kim ne söyleyecekse söylesin. Biz işimize bakalım, İzmir için çalışmaya devam edelim. Gerçekten stresli bir süreç geçirdik. ‘Hortum geldi geliyor' haberleri bizi çok gerdi. Fuar dönemi yaşadık. Adaylık sürecinde kararım kesin olsa da o dönem de beni yordu.

AKLI BAŞINDA OLANA ANLATIRIM

‘Tarlada izi olmayanın harmanda sözü olmaz' derler. Aday olmayacağıma göre benim ‘şu aday olsun., bu aday yapılmasın' gibi öneride bulunmam doğru olmaz. partimiz adayları nasıl değerlendirir onu da bilemem. Bize, ancak aklı başında birisi sorarsa o zaman düşüncemizi onların yaptığı istek üzerinden değerlendirip bilgi aktarırım. Bunun dışında konuşmayacağım. Çünkü sohbet ettiğiniz birçok kişi yanınızdan ayrılınca kendi işine geleni paylaşıyor. Onun için ben hem belediye işlerine, hemşerilerimize hizmete yoğunlaşıp hem de vedalaşmak, partime oy istemek anlamında tura çıkacağım.

AKTİF SİYASET BİTTİ

Ben, aday olmamakla aktif siyaseti bırakıyorum. Ama partime çalışmayı bırakmıyorum. Aktif siyaset yapacak olsam İzmir Büyükşehir Belediyesi gibi en büyük kamu koltuğunu bırakmam. O koltuktan başka nereye gideceğim ki? Hayatım boyunca milletvekilliğini düşünmedim. Büyük konuşmayayım ama milletvekilliği benim tarzım değil. Yönetici olarak çalışan bir insanım. Seçimden sonra dinleneceğim. Çocuklarımın 9-10 işleri var. Kahve içmeye gittiğimde ‘almıyoruz' demeyecekler. Torunlarım var. Bir de zeytinlik hayalim var. Zeytinlik kurma hayalimi başkanlık engelledi. Belki imkan bulursam küçük çapta onu yaparım, küçük uğraşlarım olur.”

YAPAMADIKLARIMIZ OLDU

Gecikmelerden dolayı yapamadığımız işler oldu. Katı atık tesisiyle ilgili projemiz hazır. ÇED raporumuz var. Ama yapacak yer bulamadık. O kaldı. Körfezin hallolması gerekirdi. Onda gecikme oldu. Doğru yolunda gidiyor. Projesi yapılıyor. Gelen arkadaşlar bunu sürdürecek. Kongre merkezimiz engellendi, projesi duruyor. Gelecek arkadaş finans durumuna göre başlayacaktır. Su şebekesini, arıtma alt yapılarını yaptık. Opera binasının temelini attık. Büyük bir ikinci yol açtık. İhalesi devam eden işlerimiz var. Metro çalışıyor.

SEÇİMİ KAYBETMEYİZ

CHP'nin İzmir'de seçimi kaybetmesi bana göre olmaz. Kaybedilmesi için çok olağanüstü yanlış adayın belirlenmesi gerekir. Genel merkez de öyle bir hata yapmaz diye düşünüyorum. Genel merkezin, hem ilçe hem de büyükşehir belediye başkanını İzmir'in özelliğine göre çalışma yaparak belirlemeleri gerekir. Bunu yaparlarsa büyük problem olacağını sanmıyorum. Ama, ‘şu şuna yakın, bu buna yakın' hesaplar yapılırsa ona bir şey diyemem. İnanıyorum ki seçimi kaybetmeyiz. Ben, şahsen kendi adaylığımdan daha fazla çalışacağım.

Aday olmayacağımı seçime 6 ay kala açıklamamın nedeni adaya, genel merkeze zaman tanımaktı. Gücümüz, çalışmalarımız ortada. Bunu da kapı kapı dolaşıp anlatacağız, partimize oy isteyeceğiz. Biraz etkimiz varsa onu da partimizin lehinde kullanacağız, kampanyamızı yürüteceğiz. Bundan sonra geri kalan da genel merkeze doğru adaylar belirlemek kalıyor. Onu da yapacaklarına inanıyorum.

İZMİR'E MİNNET BORÇLUYUM

İzmirlilere teşekkürden başka ne söyleyebilirim. İzmir belediyesinin kuruluşunun 150'nci yılını kutluyoruz. Üç dönem belediye başkanlığı yapan büyüğümüz yok. Beni üç dönem seçen İzmirlilere minnet ve şükran duyuyorum. İzmir tarihinde beni ölümsüzleştirdiler. Bana güvendiler inandılar. Yolsuzluk iddialarında bulunup belediyemize 700 polisle operasyon yapıldı. Hiçbir siyasi parti temsilcisinden ‘Aziz bunu yapar' demeyi bırakın, ‘yapabilir' bile diyen çıkmadı. Bu durum bana İzmirlilerin güvenini gösterdi. Günde çoğu kez 16 saat çalışarak güvenen. İnanan insanlara layık olmaya çalıştım. İnşallah doğru şeyler yaptık. Bizim yaptığımız, yapamadığımız işleri başkaları değerlendirecektir. Doğrusu da budur.

14.5 YILDIR İZMİR'İ YÖNETİYOR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 14,5 yıldır İzmirliler'e hizmet etti. Kocaoğlu, 28 Mart 2004 seçiminde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Piriştina'nın ölümü üzerine CHP İzmir teşkilatı tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirildi. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlere CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Kocaoğlu, yüzde 56 oy oranıyla seçimi kazanıp 2009-2014 dönemi için halktan güvenoyu almıştı.

EV EV DOLAŞACAĞIM

Görevim bitmedi. Gelecek seçimde partimizin adayının seçimi açık ara farkla alması için çaba göstereceğim. Bunun için ev ev dolaşacağım. Gitmediğim köy kalmayacak. Bu hem onlarla vedalaşmak, hem de partimize oy istemek şeklinde olacak. İzmir'in 30 ilçesinin 30'unda da bayrağı dikmek için çalışacağım. Şimdi valizimi topluyorum. Üç-beş gün dinleneceğim, havanın dağılmasını bekleyeceğim. Ardından köyleri dolaşmaya çıkacağım. Dinleneceğim yer de yine İzmir sınırlarında olacak. Yurtdışına çıkayım. Dinleneyim diye bir düşüncem hiçbir zaman olmadı.

MESLEK KÖRLÜĞÜ YAŞAYANLAR ADAY YAPILMASIN

Mevcut belediye başkanlarımızın kimisiyle 10 yıl, 15 yıl çalıştım. Genel merkez ve yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı kimin performansının ne olduğunu biliyor. Genel merkez, değerlendirmelerine göre değiştirilmesi gerekeni değiştirmeli. Bu konuda ben ‘şunu değiştirin, bunu değiştirin' demem. Çünkü bu onların inisiyatifindedir. Genel merkez bu konuda çok duyarlı olmalı. Bazı arkadaşlarımızın zaman içinde performansı düşer, meslek körlüğü olur. Genel merkez değerlendirip ona göre aday belirlemesini yapması lazım. Bunu da başarıyla yaparlar.

GELECEK BAŞKANA ÖNERİM

Seçim sonrası gelecek Büyükşehir Belediye Başkanı arkadaşa önerim; aklın ve bilimin rehberliğinde, popülist projeler yapmadan, kentin işine yarayacak projeler yapmasıdır. Hayali projelere bakmamalı. Finans yapımız güçlü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmak için her şey hazır. Aklı selimle, ayakları yere basarak çalışırsa çok başarılı olur.