Erdoğan'dan arkadaşına atama kıyağı!

OZAN ÇEPNİ - CUMHURİYET/ OHAL KHK’si ile rektör atama yetkisini tekeline alan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl rektör atanacağına ilişkin kafa karışıklığı devam ediyor.

Önce üniversitelerdeki rektör seçimlerini kaldıran, uyum KHK’si ile YÖK’ün rektör belirlemedeki yetkilerini daraltan Erdoğan, nasıl rektör atayacağına ilişkin usul ve esasları dün bir kez daha değiştirdi. Önce rektörlük için 3 yıl profesörlük şartını kaldırıp ardından Hazine Bakanı damadının 1 yıllık profesör arkadaşını rektör atayan Erdoğan, 5 gün sonra aynı şartı yeniden getirmişti. 2 ay sonra da bu şartı yeniden kaldıran Erdoğan, bir aylık profesör olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eski müsteşarını rektör atamıştı. Erdoğan, dün de rektör ataması öncesinde YÖK’ün raporlama sistemini getiren kararnameyi imzalayarak akademi yönetimini belirleyecek süreçte bir değişikliğe daha gitti.

YÖK raporlayacak

Değişikliğin, YÖK Başkanı Yekta Saraç’ın dün Saray’da Erdoğan ile görüşmesi sonrası yapılması dikkat çekti. Değişiklikle, YÖK rektörlerin görev süreleri dolmadan 30 gün önce, rektörün görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda ise 5 gün içinde rektör adaylık duyurusu yayımlayacak. Adaylar arasında ön değerlendirmeyi yapacak olan YÖK, akademik kariyerleri, görev ve deneyimleri, disiplin dosyaları bakımından rektörlük için bir ‘raporlama’ yaparak Cumhurbaşkanlığı’na sunacak. Mevcut rektörlerin yeniden atanmak istemesi durumunda ise YÖK kendi belirleyeceği kriterlere göre ‘performans raporu’ hazırlayarak Saray’a sunacak. Erdoğan, devlet üniversiteleri için YÖK’ün, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetlerinin teklif ettiği adayı beğenmemesi durumunda ise başvuru sürecinin yenilenmesi isteyebilecek.

Diploma tasdikçisine atama

Ayrıca 3 üniversiteye daha rektör ataması gerçekleştirildi. Erdoğan, ‘üniversiteden sınıf arkadaşım’ dediği eski Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’ı İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğü’ne atadı. Diploma tartışmaları sırasında Erdoğan, Rektör Arat’a seslenerek, “1981’de mezun olduk. 1982’de okulumuz Marmara Üniversitesi oldu. Tabii, rektörümüz bizim sınıf arkadaşımızdı. Bugünlerde diploması var mı yok mu diye tartışma başlattılar. Arşivden çıkart şunları yayımlayacak mısın ne yapacaksınız yapın da zaten benim söylediklerime inanmıyorlar belki rektör açıklarsa inanırlar” ifadelerini kullanmıştı. Arat da “Sayın Cumhurbaşkanımızın lisans düzeyinde 4 yıl eğitim veren Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduğu sabittir” açıklaması yapmıştı.

Fransa’da imam yetiştirme projesi

Fransa hükümetinin imamların Türkiye’den gelmesini istememesi üzerine Erdoğan dün bir adım daha atarak Fransa’da imam yetiştirme sürecini hızlandırdı. Din görevlisi yetiştirmek amacıyla İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne bağlı olarak 2012 yılında açılan ve çeşitli nedenlerden dolayı eğitime ara veren Strazburg İlahiyat Fakültesi’nin yerine Erdoğan bu görevi Marmara Üniversitesi’ne verdi. Fransa’da imam yetiştirme projesi ocak ayında Erdoğan’ın Fransa ziyaretinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde de gündeme gelmişti. Görüşmeye ilişkin bilgi veren Erdoğan, “Birkaç yıl içerisinde Fransa Strasbourg İlahiyat’tan mezun olan öğrenciler, burada din görevlisi olarak çalışmaya başlayabilirler” ifadelerini kullanmıştı.