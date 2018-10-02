CHP İzmir'de ilçe başkanlarından ilk istifa

CHP'nin masasında İzmir için 2 isim var!

(DHA)- İzmir'de CHP Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek, görevinden istifa etti. Aydilek, belediye başkan adaylığı için önce bir takım görüşmeler yaptığını, yapılan görüşmelerin ardından kararını vereceğini belirtti.

CHP'de İzmir Büyükşehir'e bir aday daha

CHP'de belediye başkan adayı olmak isteyenler için istifa süreci başladı. İzmir'de mevcut ilçe başkanları içerisinde istifasını resmen sunan ilk isim ise Bayındır İlçe Başkanı Hüseyin Behzat Aydilek oldu. Aydilek, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e istifa dilekçesini verdi.

Hüseyin Behzat Aydilek

Adaylık konusunda henüz net bir karara varmadığını açıklayan Aydilek, "Süreç başladı. Ben de önce ilçe başkanlığı görevimi bıraktıktan sonra arkadaşlarımla görüşmeyi yeğledim. Dün il başkanıma istifamı sundum. Bugün itibari ile önce partinin önde gelen kişileri ile görüşmeler yapıyorum. Ardından da Bayındır'da sivil toplum kuruluşları ile bir görüşme yapacağız. Bunun ardından çıkan duruma göre karar vereceğiz. Önümüzde henüz uzun bir süreç var. Değerlendirme yapacağız. Olumlu sonuca varırsak adaylık başvurusunda bulunuruz. Olmazsa o zaman da aday gösterilecek arkadaşımızın arkasında dururuz" dedi.