CHP Kocaeli'den İl Müftülüğü’ne ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Cengiz Sarıbay, CHP İl Bilişim Sekreteri Metin Düzgün, CHP İl Başkan Yardımcıları Selim Yıldız ve Sabriye Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası sebebi ile Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ve müftülük çalışanlarını ziyaret etti.

İl Müftüsü Yusuf Doğan’ın şahsında tüm din görevlilerinin haftasını kutladıklarını ifade eden CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Farklı düşünen olabilir ama din ayrıdır siyaset ayrıdır ve bunlar birbirine karıştırılmamalıdır. Size de çalışmalarınızı bu yönde sürdürdüğünüz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

"ZİYARETİNİZDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını söyleyen Kocaeli İl Müftüsü Yusuf Doğan ise, “Camilerimiz farklı düşünenleri, farklı görüşleri bir yana getiren ortak yanımızdır. Bu da bizim en önemli zenginliklerimizden biridir. Camilerimiz bizi topluyor ve bir yapıyor. Herkesin siyasi görüşüne, inancına saygı duymalıyız. Bizlerde sizi Kocaeli’deki duruşunuz, çalışmalarınızdan ötürü takdir ediyoruz. Bu çerçevede yapmış olduğunuz ziyaretten ötürü sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.