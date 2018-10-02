Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak'taki seçimlere ilişkin açıklama

Irak meclisindeki ikinci tur gizli oylamaya 329 milletvekilinden 272'si katıldı. 219 oy alan KYB'nin adayı Berhem Salih, geçerli oyların çoğunluğunu elde ederek Irak'ın 4'üncü cumhurbaşkanı oldu.

SEÇİME İLİŞKİN TÜRK DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un 30 Eylül 2018 tarihinde IKBY’de düzenlenen Parlamento seçimlerine ilişkin bir soruya cevaben, “IKBY Parlamento seçimlerinin barışçıl bir şekilde gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonuçlarının, Irak’ın birlik ve bütünlüğünün korunması ve ülkede istikrarın sağlanması bakımından hayırlı olmasını diliyoruz” ifadesini kullandı.