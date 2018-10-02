Beykoz'un ilk resmi aday adayı belli oldu

Beykozaktuel - CHP Beykoz İlçe Başkanlığı’na gelen Opr. Dr. Muhlis Devrim Altıntaş başvuru formunu doldurarak resmi aday adaylığı başvurusunu yaptı.

Geçtiğimiz dönem Beykoz Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan ve 2019 seçimlerinde yeniden aday adayı olacağını ifade eden CHP’li Opr. Dr. Muhlis Devrim Altıntaş resmi başvuruyu yaptı.

CHP Beykoz İlçe Başkanlığı’na gelen Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı Opr. Dr. Muhlis Devrim Altıntaş İlçe Başkanı Aydın Düzgün ve yönetimini de ziyaret ederek nezaket örneği gösterdi.

Beykoz Aktüel Gazetesi’ne konuşan CHP Beykoz Belediye Başkan Aday Adayı Opr. Dr. Muhlis Devrim Altıntaş, ‘’2014 yılında Beykoz Belediye Başkan Aday Adaylığı tecrübemiz olmuştu. O zamandan beridir 2019 yılında aday adayı olacağımı ifade etmiştim ve sahada Beykoz’a hizmet etmeye devam ettim. Bugün de CHP Beykoz İlçe Başkanlığımıza gelerek Yönetim Kurulumuzda ki arkadaşlarımızı da ziyaret ederek aday adaylığı başvurumu yaptım. Tekrardan Beykoz’umuza ve partimize hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Muhlis Devrim Altıntaş Kimdir?

1968 yılında İzmir'de doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimimi İzmir'de tamamladı. 1994 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. Sinop Gerze'de 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. 1997 yılında Tunceli'de yedek subay olarak 16 ay vatani görevini yerine getirdi. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayıp Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı oldu ve Paşabahçe Devlet Hastahanesi'ne atandı. 18 yıl tıp doktoru olarak devlet hizmetinde çalıştıktan sonra 2011 yılında memuriyetten ayrıldı ve Beykoz CHP'ye üye oldu. Halen serbest uzman hekim olarak Beykoz'a hizmet vermekte. Bölgedeki bir çok Sivil Toplum Kuruluşun da, derneklerde, spor kulüplerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif olarak görev aldu. İyi derecede ingilizce bilen Altıntaş, evli bir kız çocuğuna sahip.