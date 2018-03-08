Dopingli atletlere verilen ödüller geri alınacak

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine yanıt veren Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, üstün başarıları nedeniyle ödüllendirilen ancak daha sonra doping aldığı tespit edilen atletlere verilen ödüllerin geri alınması için hukuki işlet başlattıklarını açıkladı.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, önergesinde, “2010 yılından bugüne kadar doping aldığı tespit edilen atlet sayısı kaçtır? Doping aldığı tespit edilen atletlerden verilen ödüller geri alınmış mıdır? Kaç atletten kaç ödül alınmıştır? Bu ödüller nelerdir? Doping aldığı tespit edilen atletleri çalıştıran antrenörlerle ilgili bir işlem yapılmış mıdır? Yapıldıysa kaç antrenör bu kapsamda suçlu bulunmuştur? Kaç antrenöre bu kapsamda ceza uygulanmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesine verdiği yanıtta, doping kontrol işlemlerine ait istatistiksel raporların sadece Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu tarafından kamuoyuna açıklanabildiğini belirtti.

Doping yaptığı tespit edilen antrenörlere, Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu Başkanlığınca cezai işlem uygulandığını bildiren Bakan Osman Aşkın Bak, “2010 yılından itibaren, üstün başarı göstermeleri nedeniyle ilgili mevzuat hükümlerine göre Spor Genel Müdürlüğünce ödüllendirilen ancak daha sonra doping yaptığı tespit edilen Türkiye Atletizm Federasyonuna bağlı sporculara verilen ödül tutarının geri alınması için başlatılan idari ve hukuki işlemler devam etmektedir” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Özellikle uluslar arası spor müsabakalarında elde ettikleri üstün başarılarla göğsümüzü kabartan bazı milli atletlerimizin bir süre sonra doping kullandıklarının belirlenmesi ülkemizde hayal kırıklıklarına neden olmuştur. Dopingle ilgili olarak Bakanlığın ve ilgili diğer birimlerin, hem sporcular hem de antrenörlere yönelik ciddi önlemler alması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili olarak eğitim faaliyetlerinin ve diğer caydırıcı önlemlerin alınması şarttır. Çünkü, dopingli madde kullandığı tespit edilen bir sporcu müsabakalardan men cezası alıyor, cezası bittikten sonra yeniden girdiği müsabakalarda yine doping kullandığı ortaya çıkıyor. Bu olumsuzluk idari ve hukuki tedbirlerinin yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da incelenmesi gereken bir durumdur” dedi.