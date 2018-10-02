AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
2 Ekim 2018 18:19
AKP MYK toplantısı başladı
AKP MYK toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
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