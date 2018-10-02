CHP'li eski vekilden 'erkenci' adaylara sitem

MUSTAFA AKBAŞ/EGEPOSTASI - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun tekrar aday olmama kararının ardından CHP'de adaylık kulisleri hareketlendi. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Karşıyaka eski Belediye Başkanı Cevat Durak'tan peş peşe büyükşehir aday adaylığı açıklamaları gelirken, birçok isim de bu koltuk için yeşil ışık yaktı. Kocaoğlu'nun kararının ardından CHP'de yaşanan hızlı gelişmeleri İzmir eski Milletvekili Alaattin Yüksel, Egepostası'na değerlendirdi.

CENAZEYİ KALDIRDIKTAN SONRA...

Aziz Kocaoğlu'nun yakın arkadaşı da olan Yüksel, peş peşe gelen büyükşehir aday adaylığı açıklamalarına tepki gösterdi. Yüksel, “Piriştina öldüğünde de daha herkesin acısı tazeyken, cenaze bile kalkmadan 'ben adayım' diye çıkanlar olmuştu. Bu bizi o zaman çok üzmüştü. Ne etik ne insanı açıdan hoş karşılamadık. O arkadaşların çoğu zaten sonra elendi gitti. Tam tersi Aziz başkan hiç adaylığı bile ağzına almamıştı. Biz teklif ettiğimizde bile istekli değildi. Biz kendisini ikna ettik, oldu. Yani, cenazeyi kaldırdıktan sonra bu işlere girilir. Bu işin etiği, ahlakı bunu gerektirir. Bu aynı şey midir. Değildir tabi. Ama yine de daha etik davranılmalıydı" dedi.

İNŞALLAH SÜRECİ DOĞRU YÖNETİRLER

Kocaoğlu'nun kararının ardından CHP Genel Merkezi'nden herhangi bir net açıklama gelmediğine işaret eden Yüksel, "Genel başkanın henüz bir açıklaması yok. Genel merkez inşallah bu süreci doğru yönetir. Yoksa sıkıntı yaşarız İzmir'de. En azından adayın hangi yöntemle belirleneceği netleşmeli" dedi.

GENEL MERKEZ 'NE OLUYOR BURADA' DEMELİYDİ

Yüksel, CHP Genel Merkezi'nden Kocaoğlu'na "geri dön" çağrısı gelip gelmeyeceği yönündeki soruya ise "Genel merkez öyle değerlendirirse, böyle bir karar verirse Aziz başkan ne der ben bilemem. Ancak, 15 yıl partiyi başarıdan başarıya sürüklemiş, yüzünü kara çıkarmamış bir belediye başkanı için genel merkezin 'ne oluyor ya burada' demesi lazımdı" yanıtını verdi.

KOCAOĞLU, NEDEN YALNIZDI

Aziz Kocaoğlu'nun açıklamasını yaptığı basın toplantısında CHP İl Başkanı Deniz Yücel ve diğer parti yöneticilerinin neden bulunmadığı sorusunu ise Yüksel, "Sayın il başkanı aramış, gelmek istemiş ancak Aziz bey kabul etmemiş. Aziz bey kimseyi istememiş. Çünkü öbür türlü çok büyük bir kalabalık olabilirdi, tezahüratlar olabilirdi. Sıkıntı olabilirdi. Aziz bey rahatça görüşlerini ifade edemeyebilirdi" şeklinde yanıtladı.

VELİAHT BIRAKMAK OLMAZ

Alaattin Yüksel, Kocaoğlu'nun kendi yeri için Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç'i önereceği şeklindeki iddiaları ise "Aziz beyin şuan için herhangi bir isim önerme durumu yok. Yerine veliaht bırakır gibi olmaz. Ama genel merkez, Aziz beyin fikrini, görüşünü sorarsa onu bilemem" diye yanıtladı.