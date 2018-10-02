CHP’li kadınlar 5 bin kişilik aşure dağıtacak

CHP Kocaeli İl Kadın Kolları yönetimi, Bekirpaşa Üç Yol Meydanı’nda düzenleyeceği aşure etkinliğine tüm halkı davet etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya ve İl Kadın Kolları yönetimi Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında 3 Ekim Çarşamba Günü saat 15.00’da İzmit Bekirpaşa Üç Yol Meydanı’nda 5 bin kişilik aşure dağıtmaya hazırlanıyor. CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Bir toplumu ayakta tutan yurttaşların gönül bağı ile birbirine sıkıca bağlı olmasıdır.

LOKMAMIZI BİRLİKTE PAYLAŞALIM



Dayanışma kültürümüzün pekişmesi, kardeşlik hukukumuzun derinleşmesi, acıların, hüznün, umudun ve mutluluğun paylaşılması yaşamın manevi yönüne eğilmekle mümkün olacaktır. Bu sebeple, aynı kapta farklı tatların yakaladığı uyumu, bereketini hissedebilmek adına tüm hemşehrilerimizi, elimizin değip emek verdiğimiz aşure birlikteliğimizde görmek isteriz. Aşure, sevgidir paylaşıldıkça anlamlaşan, birlik ve beraberliğin güzelliğini simgeleyen aşure lokmamızı sizlerle birlikte paylaşalım.”