HDP'li Buldan'dan aday açıklaması

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Başkanı Pervin Buldan, “Adaylarımızı her yerde halkımızın tercihlerine göre belirleyeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

HDP Eş Başkanı Buldan, HDP Grup Toplantısında konuştu.

Buldan, HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in tutukluluk durumuna değinerek, “Meclis Başkanı’na Parlamentonun saygınlığını koruma ve eksik temsiliyeti sonlandırma noktasında gerekli girişimlerde bulunmaya davet ediyorum. Leyla Güven Hakkari halkının temsilcisidir, yeri cezaevi değil Meclis sıralarıdır” ifadelerini kullandı.

30 Mart yerel seçimlerinin olduğunu hatırlatan Buldan, “Partimizin kazanabileceği yerler ve oralara ilişkin ciddi hazırlıklar yapmaktadır. Kürtlere denilmektedir ki; senin seçme iradeni tanımıyoruz, vekilini cezaevine atarız. Belediye Başkanını tanımayız kayyum atarız. Şunu bilsinler Kürtler vardır, Kürtlerin hakları vardır, Kürtlerin seçme seçilme hakkı vardır. Adaylarımızı halkımızla birlikte her yerde halkımızın tercihlerine göre belirleyeceğimizi belirtmek isterim” dedi.

Buldan ittifak çağrısı yaparak, “Yerel seçimler stratejik önemdedir. Demokrasiden, barıştan, özgürlüklerden yana ve mevcut gidişattan rahatsız, mağdur olan herkesin yerel seçimlerde ortak hareket etmesi güç birliği, ittifak yapması demokrasinin geleceği açsından büyük önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.