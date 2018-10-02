CHP'li Erol'dan Başkan Kocaoğlu'na teşekkür

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun tekrar aday olmayacağını açıklamasının ardından yaptığı yazılı açıklama ile başarılı çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Erol, "Hizmetleriyle İzmir’de farklılık yaratmış sayın Aziz Kocaoğlu bir daha aday olmayacağını açıklarken aslında siyasette erdemli olmanın ve sorumlu partili anlayışının ne olduğunu göstermiştir." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde aday olmayacağını açıklamasının ardından CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, belediye başkanlığı süresince sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Başkan Kocaoğlu'na teşekkür etti.

Erol yaptığı açıklamada; "Partimizin kamudaki en üst yöneticisi konumunda olan Sn. Aziz Kocaoğlu’nun 15 yıldır başarıyla yürütmüş olduğu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı süresince sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yapmış olduğu hizmetleri nedeniyle kendisine teşekkür ederim.

Her ne kadar 26. Dönem ’de Tunceli Milletvekili, 27. Dönem ‘de de Elazığ Milletvekili olarak görev yapsam da yerleşik olarak İzmir’de yaşayan bir partili yurttaş olarak; hakkında açılan davalardan başı dik çıkmış, hizmetleriyle İzmir’de farklılık yaratmış sayın Aziz Kocaoğlu bir daha aday olmayacağını açıklarken aslında siyasette erdemli olmanın ve sorumlu partili anlayışının ne olduğunu göstermiştir.

Belediye kaynaklarını doğru planlayarak, yatırımda hizmet anlayışını ön plana çıkararak, İzmir’de yaptığı metro, tramvay, biyolojik arıtma tesisleri, Avrupa’nın en büyük hayvanat bahçesi ve sahil düzenlemesiyle, toplu taşımada ve deniz ulaşımındaki yeniliklere, spor salonları, stadyumlar, alt yapı ve üst yapı yenilemeleriyle, semt pazarları, kapalı modern otoparkları, körfezin temizliği, üretici kooperatifleri ile tarımsal kalkınmaya verdiği önem, İzmir’deki tüm okullara süt dağıtımıyla, kırsaldan kent merkezine anlatılabilecek pek çok sosyal demokrat belediyeciliğe dair uygulamaların ve yapmış olduğu başarılı çalışmaların örnek alınması gerektiği düşüncesiyle Sayın Başkan’a teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar diliyorum."