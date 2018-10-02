Erdoğan'dan partisine sert uyarı: Kimse o teklifle gelmesin!

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

Ülkemizin ekonomik gerçeklerle ilgisi olmayan dalgalanma dönemini yavaş yavaş geride bırakıyoruz. İş dünyamızdan, sanayicilerimizden, çalışanlarımızdan ricamız: Sabırlı olacaksınız. Bir gerçeği daha açık ve net söylüyorum: Stoklara ve stokçulara da fırsat vermeyeceksiniz. Yasaların bize yüklediği görev sebebiyle gereğini yaparız. Faiz, kur, enflasyon saldırısına ekonomimizin çarklarını döndürmeye devam ederek cevap verebiliriz.

Siyaset kurumu birtakım çatlak seslere rağmen ülkesinin yanında yer almak suretiyle sürece katkı sağlamıştır. CHP'ye cevap vermeye gerek duymuyorum.

"İstişare toplantısını 5 yıldır yapmadık diye bir şey yok, 5 yıl önce yaptık"

İstişare toplantısını 5 yıldır yapmadık diye bir şey yok; Afyon'da yaptık 5 yıl önce, şimdi yine Kızılcahamam'da gerçekleştiriyoruz.

"Kimse bize aday teklifi ile gelmesin"

Mahalli seçim hazırlıklarını istişare ile yapıyoruz. Kimse bize aday teklifi ile gelmesin. Ehliyet ve liyakat esastır ve buna göre adımlarımızı atmakta da kararlıyız. Gurur, kibir abidesi insanları bize getirmeyin. Adayın da bir karşılığının olması lazım, sadece partinin karşılığına sığınan bir adaylık değil, aday da prim yapacak. Tuttuğunu koparacak, mütevazı olacak... FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine bulaşmamış olması şartı ile AK Parti'nin kapıları herkese açıktır. Bu vasıftaki kimselerin partimize gelmelerini beklemeden gidip kendimiz bulacağız.

"AK Parti'nin yıkılması..."

Tarih bizi öyle bir noktaya getirdi ki, ülkemizin kaderiyle partimizin kaderlerini birleştirdi. Allah korusun AK Parti'nin yıkılması, Türkiye için felaket olacaktır.

"Smaller grup"

ABD bir small grup adı altında bir düzenleme yapıyor. Ben bir latife yaptım, ‘Biz de smaller grup yaparız’ dedim.

Suriye’deki iç savaşı ülkemize taşıma hesaplarından Suriye halkının geleceğini kendi topraklarında güvence altına alma inisiyatifine gelmiş olmamız, gerçekten de tarihî bir başarıdır.

İdlib'deki gelişmeler

Soçi zirvesinde hamdolsun orada bir muhtıra savunma bakanlarımız imzaladı. 10 maddelik muhtıra ile 10 gündür İdlib'de ateşkes süreci devam ediyor. İdlib çevresinde 10 gözlem noktası bize ait. Bu gözlem noktalarını daha da güçlendiriyoruz. Bu süreç şu anda devam ediyor. Bunu Amerika'da aynı masada yemek yediğim Lavrov'la da görüştük. Bölgede masada olduğunuz sürece sözünüz var. Masada olmazsanız sözünüz yok. Masada varsanız neticede sözünüz geçer. Onun için baştan beri dünya 5'ten büyüktür dedik. Bunu sonuna kadar devam ettireceğiz. Bu alana bizim sürdüğümüz bir tezimizdir. Bunu inşallah dünyaya kabul ettireceğiz. Şimdi ABD bir yediler düzenlemesi yapıyor.

Ben de buna karşı bir latife yaptım, 'smaller grup' yapalım dedim. Fransa, Almanya ve Rusya ile İstanbul zirvesini yapacağız. Bu toplantıyla birlikte hedefimiz koalisyon güçleriyle beraber Rusya Türkiye masaya oturup ne yapacağımızın kararını verelim istiyoruz. Burada bir göç dalgasının önüne geçtik. İdlib krizinin istenmedik şekilde gelişmesi halinde bir milyon sığınmacının gelmesi bekleniyordu. Bugüne kadar Suriye'de attığımız hiçbir adımın yanlış olmadığını gördüğümüz için İdlib'deki imtihandan da Allah'ın izniyle yüzümüzün akıyla çıkacağımızdan şüphe duymuyoruz.

ABD'ye YPG tepkisi

ABD, Suriye'nin kuzeyinde yaklaşık 19 bin TIR'ı YPG/PYD'ye gönderdi, bunlar kime karşı kullanacak? Sizden paramızla silah istedik vermediniz. Ama bunları terör örgütüne gönderiyorsunuz. Fırat'ın doğusunda terör koridorunu sonlandırmaya kararlıyız. Bunları dilimiz döndüğümüz kadar anlatacağız. Ekonomik savaş bunlardan kopuk değil, hepsi bunlarla içiçe.

"Stokları basmak bizim devlet olarak görevimiz"

Marketlerde şurada burada, sizler işi en yakın teftiş eden insanlarsınız. Gerçekten alışılmadık şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin. Ciddi oynamalar, stoklar varsa, bunların stoklarını basmak bizim de devlet olarak milletimizin haklarını koruma bakımından görevimizdir.