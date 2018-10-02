Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.
2 Ekim 2018 11:06
Erdoğan Macaristan'a gidiyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 8-9 Ekim tarihlerinde Macaristan’a gidiyor.
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