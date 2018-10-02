CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Fikret Orman mı olacak?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Mahmut Övür, "Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın ismi, CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı olarak geçiyor" iddiasını ileri sürdü.

Mahmut Övür, "IMF ve McKinsey gerçeği" başlığıyla yayımlanan yazısında "Yerel seçimlerle ilgili siyaset kulisleri de piyasa gibi bir iniyor bir çıkıyor. Bazen her seçimde adı geçen eski rezerv isimler piyasayı aşağı çekerken, bazen de sürpriz isimler dalgalanmaya yol açıyor" ifadesine yer verdi.

"Bu açıdan CHP'nin siyasi kulisleri diğerlerinden biraz daha hareketli. Mesela İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun, İstanbul'da ise Kartal Belediye Başkanı Altınok Öz'ün aday olmayacaklarını açıklamaları, hem Muharrem İnce'ye destek verenlerin devreden çıktığını hem de piyasanın yükseldiğini gösteriyor" diyen Övür, şöyle devam etti:

— Bu seçim merkezleri garanti olduğu için cazip tabii. Bu yüzden de fazla uğraşmak istemeyenlerin gözü hep oralarda. O ilçelerden biri de İstanbul Beşiktaş… Göz koyanlara gelince, son günlerde kulislerde konuşulan bir isim gerçekten şaşırtıcı; Beşiktaş Başkanı Fikret Orman.

— İlk başta inanmadım ama kulislerde söylenenler yabana atılacak gibi değil. Orman önce kendisi için Kemal Bey'le konuştu. Ama sonra ne olduysa yönetimden Şafak Yazıcıoğlu adı dolaşmaya başladı.

— Geçmişte eski Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal da Beşiktaş'tan gelmişti. Sürpriz mi değil mi göreceğiz."