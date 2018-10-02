Gürsel Tekin EYT Derneği'ni ziyaret edecek

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, kanayan yara halini alan emeklilikte yaşa takılan vatandaşların sorununu gündemde tutmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e kanun teklifi vererek “Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların tamamını kapsayacak şekilde bir teklif hazırladık, Meclis açıldığında ilk gündemimiz bu olmalıdır” dedi.

Bugün Halk Tv yayına katılan Tekin Meclis'teki partilere seslendi. Tekin EYT mağduriyetine son verecek teklifin geçmesi için AKP'ye ihtiyaç olmadığını belirtti, "Gelin bu mağduriyete son verelim" dedi.

Tekin yarın ise EYT SYD Genel Merkezi'ni saat 11:00'de ziyaret edecek.