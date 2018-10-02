Akşener: Gidişleri de belediyelerle olacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin ilk grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında Erdoğan ve Bahçeli'ye yüklendi.

Meral Akşener’in konuşmasından satır başları şöyle:

Gazi Meclisimizde başarılarla dolu bir yasama yılı geçireceğimize inanıyorum. Kayı’dan İYİ’ye artık milletin Meclisindeyiz. Burada cesurların sesini asla kısamayacaklar. Yetkileri gasp edilmiş olsa da bu Meclis hala gazi Meclis’tir. Milletimizin emin olmasını isterim ki, İYİ Parti Meclis’in müsamere sahnesine dönüşmesine izin vermeyecek. İYİ Parti Meclis’in sadece ekim aylarında karşılama mangası gibi çalıştırılmasına asla rıza göstermeyecek. Grubumuz Meclis’in en çalışkan grubu olacak. İYİ Parti Grubu aynı zamanda turnusol kağıdı olacak.

Seçimden sonra FETÖ’nün siyasi ayağının araştırılması için önerge verdik; AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bunlar artık birbirine mecburdur. Köle-sahip ilişkisidir.

'Mafya bozuntularını affedelim diyorlar'

Türkiye’yi uçuruma sürükleyenler şimdi de af tartışmasıyla ortaya çıktılar. Terörün en büyük finansörü olan uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Mafya bozuntularını affedelim diyorlar, Türklüğe hakareti affedelim diyorlar. Milliyetçiler ipeğe sarılı çeliktir. Nereye çeksen oraya giden lastik adamlardan olamaz. Bu af hikayesini getirirlerse FETÖ kodamanlarını salınmasına neden olursanız dünyayı size dar ederiz.

"Aklımızla dalga geçiyorlar"

Türkiye yıllardır bu birbirine benzemezlerin siyasetinden yorgun. Biz bu oyunu bozmaya geldik. Beka beka diye oy toplayan bu ikili artık ülkemizin bekası için tehlikelidir. Bir dediği bir dediğini tutmayan bir psikoloji içindeyiz. Sorumsuz savurganlıklar ve iş bilmezlikleri ile Türk ekonomisine getirdikleri nokta belli. İktidarı tazeleyelim sonrasına bakarız dediler. Ne hırsmış arkadaş. Ne dediler haftalardır... Türkiye'ye ekonomik savaş açtılar... Kim açtı? Amerika başka üst aklı. Neymiş rahibi vermemişiz.

Cambaza bak diye diye buraya kadar getirdin. Artık aklımızla dalga geçmeyi bırak. Çiftçi perişan, esnaf perişan, çalışan perişan, iş bulamayan milyonlar perişan. Zengini iyice zenginleştirdin, fakiri iyice fakirleştirdin. Temmuz 2018 itibarıyla işsizlik fonunda 124 milyar TL gözüküyor. Ama bu paranın yüzde 80'i devlet tahvilinde geri kalan ise mevduat hesaplarında. Daha önce GAP projesine bu fondan 11.5 milyar borç verildi.

ABD'li şirketin işe hızlı başladığını görüyoruz. Ecdat ecdat diyenler şimdi vakıflara el koyma yolunda. Meşhur uçakla ilgili ne diyor biz almadık Katar hediye etti. Hiç mi devlet şuuru yok? Hediye ise nasıl kabul eder? Aldıysan iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak. Uçağın deposıu 1.750 milyon liraya doluyor. Şoför arkadaşların dediği gibi benzini içiyor uçak.

-Hırsızları affedelim, mafya bozuntularını affedelim diyorlar. Daha ilgincini söyleyeyim kendisine milliyetçi diyen bir parti Türklüğe hakareti de af kapsamına eklemişler. Saray yancısından milliyetçi olmaz. Evet tekeden süt çıkmaz milliyetçiden de saray paspası olmaz, olamaz.

"Ekonomiyi Amerika'ya emanet edenleri affetmeyeceğiz!"

-Türkiye’nin ekonomisini Amerika’ya emanet edenleri affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde bunları yargılayacağız. Sayıştay denetleyemeyecek ama Amerikalı McKinsey denetleyecek. Sayın Erdoğan neden böyle bir anlaşmaya gerek duydun? Neden Amerikalardan adam çağırdın? 34 Türk bir araya geldiğinde devlet kuruyor. Bir ofisi yönetecek bir tane Türk evladı bulamadın mı?

-(McKinsey) Bu anlaşmayı imzalayanları, uygulayanları affetmeyeceğiz. Günü geldiğinde kesinlikle yargılayacağız.

-Hazırladıkları yeni ekonomik programda vatandaş yok, işsizlikle mücadele yok. Yapısal dönüşüm yok, şeffaflık, hesap verme yok. Fakat Türkiye’nin ekonomi kurumlarının ABD’ye emanet edilmesine izin veriliyor. Saray ve damadının ekonomiyi yönetemediğinin kanıtı bir programdır.

-Yüzleri kızarmadan yerli ve milli olanlar da bunlar. Karşı karşıya olduğumuz gerçek ekonomik çöküştür. Hükümet bankaları büyük bir risk altına sokuyor. Yandaşlar zarar etmesin diye sistem çökertiliyor. Son verilere göre ekonomi güven endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre 30 puandan fazla geriledi.

-Saray ve damat yaklaşan krizin faturasını vatandaşa kesmeye hazırlanıyor. Bu konuda yaptığımız uyarılar ve çağrıların saray ve damat tarafından duyulmazdan gelindiğini görüyoruz. Bütün Meclis ne gerekiyor el birliği ile oturup konuşalım. İYİ Parti bu konuda elinden ne geliyorsa yerine getirecektir.

"Karşı karşıya olduğumuz gerçek ekonomik çöküştür"

-Türk milletinin üretebilmesi, emeğinin karşılığını alabilmesi birinci önceliğimizdir. Bu neden ekonomi daima gündem maddelerimizden olacaktır. AKP iktidarının tüm kadroları daha teşhiste yanılıyor. Her gün onlarca iş yeri kapanıyor ama kriz mriz yok. Kriz hanedana ve tosuncuklarına yok ama millete var. Sayın Erdoğan çık Sarayın’dan halkın arasına karış bak bakalım kriz var mı? Yaptığın doğalgaz zammı ile vatandaşın evi buz kesiyor. Karşı karşıya olduğumuz gerçek ekonomik çöküştür.."

"IMF'siz IMF programı"

-Damat Berat'ın açıkladığı program IMF'siz IMF programıdır. Adını telafuz etmiyor ama işi Amerikan firmasına devrederek bunu yapıyor.

-Hepimiz aynı gemideyiz, gemi hızla su alıyor. Meclis'teki tüm partilere çağrımızdır, krizin sorumlusu biz değiliz ama gelin sorunu birlikte çözelim.

-Sayın Erdoğan sürekli win-win diyor. Hep o ve yandaşları kazanıyor, kaybeden hep millet.

-Gazetelere televizyonlara çökmekten, süper lüks uçaklarla ilgilenmekten başka meselesi yok ki muktedirin. Özrü kabahatinden büyük, secaat arz ederken sirkatin söyler mi diyeyim. Hiç mi sende devlet şuuru yok. Türk devleti böyle bir hediyeyi nasıl kabul eder; satın aldıysan zaten iki elimiz sonuna kadar yakanda olacak.

"Uçakla değil pantolon alamadığı için canına kıyanlarla ilgilen"

Sayın Erdoğan bu nasıl bir güçtür, nasıl bir şatafattır. Lüks uçakla değil milletin verdiği ile ilgilen. Çocuğuna pantolon alamadığı için canına kıyan İsmailler ile ilgilen. Kaçırılan, istismar edilen çocuklarla ilgilen. Işığını söndürüp aş yerine taş kaynatan milletle ilgilen, iş bulamadığın çocuklarla ilgilen. Hediye aldığın bu uçağı vakit kaybetmeden iade et."

"Buradan yüzüne karşı haykırıyoruz: Türkiye’nin üzerinde bir yüksün"

-ABD’li geleneğinin işe hızlı başladığını görüyoruz. Kamu bankalarını kullanarak kendine borazan bir medya kurdun. Millete korku salarak herkesi susturacağını sandın, işte cesurlar burada. İyi Parti burada. McKinsey’e devrettiğin kadroları devralacaklar burada. Buradan yüzüne karşı haykırıyoruz: Türkiye’nin üzerinde bir yüksün.

-1938'de uçak hediye eden bir Türkiye vardı, şimdi bile hediye alan konuma geldik. Bu, utanç kaynağıdır.

-Sayın Erdoğan, bu nasıl bir lüks ve şatafat düşkünlüğüdür. Sen nasıl imam hatiplisin? Peygamber efendimizin vücudunda izi kalan kuru hasırda uyuduğunu ne çabuk unuttun. Dicle kenarındaki kuzuyu geçtim, çocuğuna pantolon alamayınca canına kıyan İsmail'lerle ilgilen. Kaza deyip geçtiğin tren katliamıyla ilgilen. Aş yerine taş kaynatan milletle ilgilen. İş bulamadığın gençlerle ilgilen.

Bürokratlara 'uyarı'

-Bürokratları uyarıyorum. Kritik bilgileri paylaşmayın. Paylaşacaksanız, kamuya açık ve şeffaf olsun. Aksi takdirde casusluk suçu işlemiş olursunuz. Talimatı bakan da verse mutlaka mevzuata uyun. Kurulmak istenen paralel devlete asla izin vermeyin. Devran döndüğünde size o talimatı verenler bana mı sordun derler. Aynı Mavi Marmara'yla Akdeniz'e açılan şehit ailelerine dendiği gibi.

"Sayın Erdoğan ölüm var ölüm"

-Ekonomik kriz yanında yaşanan bir sorunumuz da devlet krizidir. Binlerce yıldır süre gelen geleneklerimiz. Kutlu devletimizin tarihten süzülerek gelen kurumları tek adam düzeni kurmak üzere yerle bir edildi. Ama aziz milletimiz bilsin ki tek bir kişi ve çevresindeki hanedanla hakimiyet altına alınmaya çalışan ülkeyi onun gerçek sahiplerine yani Türk milletine iade edeceğiz. Sayın Erdoğan bak sana Hz. Ömer’i hatırlatayım. O ücretini beytülmalden değil kendi cebinden birini tutarak ‘Bana her gün ölümü hatırlat’ demişti. Ben sana buradan hatırlatıyorum Sayın Erdoğan ölüm var ölüm. Hepimiz için ölüm var bir mizan var. Dürüst ol, işi ehline ver ve unutma senden büyük Allah var.

"Siz GDO’sunuz, siz şarbonsunuz, siz bu milletin ağzının tadını bozansınız"



-Aşure ayındayız, her bir tanesi ithal artık aşuremizin bile. Siz yerli ve milli değilsiniz. Siz GDO’sunuz, siz şarbonsunuz, siz bu milletin ağzının tadını bozansınız. Selam olsun Hz. Hüseyin’e. Bir de yezitler var bunların saraylarda ağırladığı ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyenler.

-Gemiye ‘gemicik’ diyorsunuz takaya dönüyor, Saray’a ‘Külliye’ diyorsunuz israf yok oluyor. Zamma ‘güncelleme’ diyorsunuz kimse zarar görmüyor. Bunların memleket diye bir meseleleri yok. Tek dertleri kendilerini yerel seçimlere atabilmek. Bir Cumhurbaşkanı dünyada ilk defa kendi kendini Varlık Fonu’nun başkanı atıyor.

"Gidişleri de belediyelerle olacak"

"Akşama ejder meyveli bir içecek içince oh deme keyfine"

-Hiç durmadan konuşursa her şey düzelecek sanıyor. Akşama da ejder meyveli bir içecek içince oh deme keyfine. Her şey psikolojik, bu da geçer diyor. Geçer geçer de, çok konuşan boş konuşur Sayın Erdoğan. Direksiyonda sen varsın, yokuş aşağı giden kamyon gibiyiz. Çek sağa!

-Yola çıkışları belediyelerle olmuştu, gidişleri de belediyelerle olacak! Erdoğan, tükenmişlik sendromu yaşıyor.

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