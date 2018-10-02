'Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ilginç yönü…'

Sedat Ergin, Almanya’nın Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı makamına geldiği günden bu yana Batı Avrupa demokrasisine yaptığı ‘ilk resmi devlet ziyareti’ olduğuna dikkat çekerek, “Ziyaretin ilginç bir yönü, hem işbirliğini her alanda ileri götürme iradesinin vurgulanmış, hem de siyasi düzeyde sorun yaratan dosyalara dönük eleştirilerin açıklık içinde kamuoyunun önünde kayda geçirilmiş olmasıdır” dedi.

Alman tarafının ‘bir yandan ilişkileri olabilecek en kuvvetli ifadelerle geliştirme arzusunu belirtirken, diğer yandan demokrasi, temel özgürlükler gibi alanlarda sorunlu gördüğü başlıklardaki beklentilerini sadece kapalı kapıların ardında değil, aynı zamanda gazetecilerin, televizyon kameralarının önünde de duyurduğunu’ kaydeden Ergin, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Erdoğan’la yaptığı ortak basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in ise birlikte yenen resmi yemekte yaptıkları konuşmalara dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Merkel ile Steinmeier’e benzer şekilde eleştirilerini açıkça dile getirdiğini kaydeden Ergin, “Bu açıdan bakıldığında, ilişkilerde ‘Hem işimizi yapalım, ilişkileri geliştirelim, hem de eleştiriyi esirgemeyelim’ şeklinde yeni bir yöntemin yerleştiğini söyleyebiliriz” yorumunda bulundu.

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