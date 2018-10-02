Emekli yargıçtan af yorumu: Öcalan'ı da kapsayabilir

Bir süre infaz hakimi olarak da görev yapan emekli yargıç, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu , MHP’nin Meclis’e verdiği teklifin, “ af teklifi olduğunu, bunun kapsamının Anayasa Mahkemesi’nin bir iptal kararıyla genişleyebileceği” uyarısında bulunarak, “Türkiye adım adım bir kaos ve her konuyu kapsamına alacak bir affa doğru sürükleniyor” dedi. Eminağaoğlu, terör suçlarından yatan FETÖ ve PKK üyelerinin de olası bir iptalle kapsama girebileceğini belirtti. Eminağaoğlu, MHP’nin af teklifini Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eminağaoğlu, “teklifte öyle düzenlemeler yapılmış ki, Anayasa Mahkemesinin eşitlik ve hukuk devleti yönünden vereceği iptal kararları nedeniyle kapsam çok genişleyecek” değerlendirmesinde bulundu. Teklifin, AKP ve MHP’nin gerçek niyetlerinin de FETÖ ile mücadele olmadığını açıkça ortaya koyduğunu belirten Eminağaoğlu, şöyle konuştu: “Uyuşturucu ticareti suçları, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik suçlar teklif kapsamına alınınca Askeri Ceza Yasasındaki suçlar gerekçe gösterilip gerekse bu yönden verilecek Anayasa Mahkemesi iptal kararlarıyla tüm bu suç ve cezalar bu yasanın kapsamına girecektir. Bunu teklifi hazırlayanların bilmemesi düşünülemez. Bu nedenle teklifin yasalaşması durumunda kapsama, FETÖ’den ceza alanların tamamı da girecek, ayrıca PKK’dan ceza alanların her türlü islami terör örgütlerden, İŞID’den ceza alanların tamamı girecek. Sivas katliamından, Gar katliamına kadar ceza alanların hepsi girecek...”

Öcalan’ı da kapsayabilir

12 Eylül Anayasası’nda 12 Eylül anlayışını yansıtan ve o dönemden kalan bir hükme göre Anayasanın 14’üncü maddesindeki suçların affını engelleyen bir hüküm bulunduğunu anımsatan Eminağaoğlu, dikkat çeken bir uyarıda bulundu: “ Af yönünden hukuka aykırı bu hüküm 2001 yılında Anayasadan çıkartıldı. Bu hüküm anayasada olduğu sürece de, Anayasa Mahkemesi de af konusunda verdiği kararlarda, doğal olarak devlet aleyhine suç ve cezaları karar kapsamına almıyordu. Bu hükmün 2001 yılında Anayasadan çıkartılması karşısında, devlet aleyhine işlenen her türlü suç ve cezalar da toplu özel af kapsamı içinde olacağından, ortaya FETÖ, İŞİD, islami terör örgütleri, PKK gibi tüm terör örgütleri yönünden böyle bir sonuç çıkıyor. Bunu teklifi hazırlayanların bilmemesi düşünülemez... Terör suçları da ve cezaları da kapsama alınınca, bu durum bir Anayasa Mahkemesi kararıyla Öcalan’ın cezasını da kapsamına alacak ve onu da etkilemiş olacak. AKP; böyle bir B planıyla kendi tabanına bu konuda siyasal bir fatura ödememeyi ve iktidarının devamını düşünüyor.”

360 oy gerekir

Teklifin, ceza indirimi mi, yoksa bir af yasası mı olduğu tartışmalarına değinen Eminağaoğlu, “Böyle bir teklifin kabulü, önceki Anayasa Mahkemesi kararlarında da yerinde olarak belirtildiği gibi, toplu ve özel af yasasının kabulü demektir. TBMM’nin toplu özel af çıkartabilmesi için üye tamsayısının en az 3/5’inin oyu yani en az 360 kabul oyu gerekiyor” diye konuştu.