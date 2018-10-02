Ahmet Hakan: CHP’nin Ali Koç’tan öğreneceği 7 şey

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın "CHP’nin Ali Koç’tan öğreneceği yedi şey" başlıklı köşe yazısının CHP ile ilgili bölümü şöyle:





- BİR: Yenilince bırak ortadan kaybolmayı, kalabalığı yara yara ortaya çıkabilme cesareti göstermek.

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- İKİ: Taraftarların tüm sitemlerine... “Ne deseniz haklısınız... Ne deseniz az bile...” diye karşılık vermek.

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- ÜÇ: Suçu hakeme, sahaya falan atmadan, yani hiçbir bahaneye sığınmaya tenezzül etmeden yenilgiyi adam gibi kabul etmek.

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- DÖRT: Taraftarların en öfkeli, en kızgın, en umutsuz oldukları anda aralarına girmekte sakınca görmemek.

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- BEŞ: İkinci, üçüncü, dördüncü adamlarla taraftarı oyalamayı değil birinci adamla yenilgiyi göğüslemeyi tercih etmek.

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- ALTI: En feci mağlubiyet anında bile taraftarla aradaki duygusal bağı koparmamak için çabalamak.

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- YEDİ: Hiçbir durumda taraftarın kendisini hem anadan öksüz, hem babadan yetim hissetmemesini sağlamak.

NE YAPTINIZ AZİZ BEY!

İZMİR Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önümüzdeki seçimde aday olmayacağını açıkladı.

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Eyvah!

Eyvah eyvah!

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Ne yaptınız Aziz Bey!

Sayenizde CHP yönetiminin yepyeni bir oyuncağı daha oldu!

Şimdi günlerce oturup tartışırlar zevkli zevkli...

“Onu mu aday yapalım, yoksa bunu mu?” falan diye...

Garantili yer olduğu için de...

En az 38 aday adayı çıkar.

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Aziz Bey! Aziz Bey!

Öyle bir şeker verdiniz ki CHP yönetimine, yiye yiye bitiremezler bu şekeri!

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