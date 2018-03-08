Hürriyet: Bizim mücadelemiz hak arama mücadelesi

CHP'li Hürriyet'in yayınladıı mesaj şöyle;

8 Mart 1857 yılında, dünyanın öbür ucunda haklarını almak, daha iyi çalışma koşullarına sahip olmak en önemlisi insan olduklarının unutulmaması gerektiğini düşünen 129 kadın, polisin kendilerini fabrikaya kilitlemesi sonrasında çıkan yangında hayatlarını kaybetmişlerdir. Erkeklerle eşit şartlarda çalışmalarına rağmen aynı değeri görmeyen kadınların bu eylemi her ne kadar gözyaşı ile bittiyse de, onların mücadelesi yüzyıllar sonrasına ilham kaynağı olmuştur.

Kurtuluş Savaşı mücadelesinde erkeklerinin yanında kanlarını toprağa dökmekten çekinmeyen kadınlarımız için “Dünyada hiç bir milletin kadını ‘Ben Anadolu Kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu Kadını kadar emek verdim’ diyemez” diyen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Avrupalı kadınlarda dahi olmayan seçme ve seçilme hakkını Türk kadınına layık görmüştür.

Kadına layık görülen haklar yıllar içerisinde erozyona uğrarken, kanun üzerinde erkekle aynı haklara sahip olan kadın, toplum nezdinde ezilmeye devam etmiştir. Kadına verilen haklar ilk zamanlarında halk tarafından kısmen kabul edilse de sonrasında ayrıştıran, ötekileştiren söylemler kadını cinayet, tecavüz, taciz olaylarının ortasında bırakmıştır. Bu söylemler son 16 yıldır iktidarda olan AKP ile tavan yapmış,2017 yılında 409 kadın katledilirken, kadın cinayetleri yüzde 25 artmıştır. Sadece 2018 yılının ilk iki ayında 75 kadın eski kocaları, sevgilileri, eşleri, ağabeyleri, kardeşleri tarafından öldürülmüştür.

Yaşamlarını yitiren kadınlarımızı kanlı birer istatistik haline getiren AKP, kadın haklarını hiçe saymakla kalmamış, kadınları bitmeyen bir cinayet döngüsünün çıkmazı haline getirmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, bu kanlı çıkmaza karşı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde sorunlarını ve çözümlerini konuşmak için bir araya gelen kadınlara dahi tahammül edemeyen zihniyetle 16 senedir mücadele halindeyiz. Her sene kadın cinayetlerine yüzlerce kadın daha eklenirken, iktidarın tek yaptığı bu cinayetler karşısında üç maymunu oynamak olmuştur. Haklarını aramaya çalışan kadınları sürekli olarak hedef gösteren, erkek egemen anlayış karşısında aşağılayan, ‘Kadın mıdır, kız mıdır bilemem’, ‘Kadın ile erkek eşit olamaz; fıtrata aykırı’ diyerek kadını bir obje olarak gören zihniyet, asla kadın haklarını çağdaş seviyeye taşıyamayacaktır. Aksine kadınlar her zamankinden çok işkence görecek, cinayete kurban gidecek ve geride bıraktıkları insanların gözyaşlarıyla hatırlanacaktır.

Biz o şiddete uğrayan kadınlarımızın gözyaşlarını ve geride bıraktıkları ailelerinin feryatlarını asla ve asla unutmayacağız. Kadınların mücadelesi, bizim mücadelemiz. Bizim mücadelemiz hak arama mücadelesi. Bir çığ misali yanımıza aldığımız kadınlarla birlikte bu mücadeleyi büyüteceğiz ve sadece 8 Mart’larda değil, her yeni gün bu mücadelenin alın terini dökeceğiz. Kadınların eşitlik ve adalet mücadelesi bütün toplumun eşitlik ve adalet mücadelesidir. Bu sebeple kadınlarımız için eşitlik ve adalet istiyoruz.

Kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kalktığı, özgürlüklerin kısıtlanmadığı, eşit bir gelecek için çoğalan mücadelemizle var olacağımızı hatırlatarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.



