CHP’li Pekşen’den Kocaoğlu yorumu

Gerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde siyaset yapan, gerek başka partilerde rakip konumunda bulunan çok sayıda siyasi aktör Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu’nun kararı sonrasında görüş ve düşüncelerini paylaştı.

Kocaoğlu'nun kararına CHP'den ilk yorum

İZMİR AZİZ’DİR, AZİZ KALMALIDIR!

24 Haziran seçimlerinin ardından parti içi tartışmaların yaşandığı, olağanüstü kurultay talebiyle imza toplama kampanyasının sürdürüldüğü süreçte değişimden yana tavır sergileyen Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen de sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Pekşen, “Onu sindirmek, susturmak için 400 yıl ile yargılamaya kalktılar. Asla boyun eğmedi. Bütçesini kıstılar, her türlü engeli koydular, ona rağmen İzmir’i namerde muhtaç etmedi. Bir büyük dürüstlük ve erdem abidesi. İzmir Aziz’dir, Aziz kalmalıdır” mesajını paylaştı.