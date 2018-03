CHP Mersin'den 8 Mart mesajı

Güler'in mesajı şöyle;

8 Mart 1857 tarihinde ABD'nin New York kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze törenine 10.000'i aşkın kişi katıldı.

Bu olay üzerine 1921’de Moskova’da gerçekleştirilen3. Uluslar arası kadınlar konferansında adı ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ olarak belirlendi.

Cinsiyet eşitliği; kadının yönetimde, siyasette, çalışma yaşamında, eğitimde, hukukta, evrensel hak ve özgürlükler ile tüm alanlarda erkeklerle eşit haklara ve olanaklara, sahip olduğu, her türlü toplumsal ve fiziki baskıdan uzak, özgürce yaşadığı bir toplum düzeni ile sağlanabileceğini vurgulamak istiyorum.

Bugün burada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde emekçi kadınların uğradığı haksızlıklara, kadına ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara dikkat çekmek istiyorum.

2015 yılında 303, 2016 yılında 328, 2017 yılında 409 kadın cinayetinin işlendi ve 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. 2017 de işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 5’i var olan ‘koruma tedbir kararına’ rağmen işlendi. Kadınların yüzde 24’ü boşanmak ya da ayrılmak istediği için ya da barışma teklifini kabul etmediği için öldürüldü. Bu cinayetlerin yüzde 20’si kadınların yaşadığı ev ya da kendi evinin önünde, yüzde 17’si kamusal alanda, herkesin gözü önünde gerçekleşti.

Görüyoruz ki Kadın ve çocuk cinayetleri istikrarlı bir şekilde artmaktadır.

Bu cinayetlerin durdurulması için ivedi olarak, kullanılan ’ŞİDDET DİLİ TERK EDİLMELİDİR.

Çalışma yaşamında kadınlara karşı mevcut her türlü ayrımcılık kaldırılmalı, iş için değerlendirme ile işe girişte kadınların işe alınması teşvik edilmelidir. Gebeliğe, analığa, emzirmeye ve cinsiyete bağlı işten çıkarmaları ve doğumdan sonra çalışmaya dönen kadınlara uygulanan ayrımcılığın yasal ve idari yapılanmalarla önlenmesi sağlanmalıdır.

Hükümeti acil olarak bu tedbirleri almaya çağırıyoruz.

Ülkemiz Kadını ötekileştiren, kadınların sokakta kahkaha atması caiz değildir diyen, kadına kaç çocuk yapacaklarını öğütleyen, ‘kadınlar dayak yiyorsa şükretmeli’ diyen hadsizleri besleyen bir zihniyet tarafından yönetilmektedir.

Bilinmelidir ki biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, çocuklarımız ve kadınlarımız için güvenli ortamlar oluşturuluncaya kadar, çocuklarımızın korunması için konulmuş yasal çerçeve yeniden düzenleninceye kadar, çocuklarımızın istismar edilmesine zemin hazırlayan kurumlar kapatılıncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz.”Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, çocuk istismarlarında ve kadına şiddet suçlarında iyi hal indirimi kabul etmiyoruz.

8 Martta insan onurunu korumak adına, insanca koşullarda çalışma hakkının, çalışma sürelerinin düşürülmesi mücadelesinin kadınların karlılığı ve dönüştürücü gücünün açığa çıktığı bir olayın isimsiz kahramanlarını, her türlü baskıya zorbalığa şiddete kara töreye bedenleri ile karşı duranların yaşamları ile bedel ödeyenleri saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Kadınlarımızın layık olduğu değere, hak ettiği saygıya, hak ettiği eşitliğe en kısa sürede kavuşmasını diliyoruz.

13 İlçede CHP kadın örgütlerimiz bir hafta sürecek olan, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve kadın esnaf ve tarım emekçisi kadınlarımızı ziyaret etme çalışmalarını başlatmışlardır.

Dinlenmemek üzere yola çıkan, emek en kutsal değerdir ilkesi ile gecesini gündüzüne katarak Ülkemizi çocuklarımız için, çağdaş, laik, aydınlık ve yaşanabilir bir ülke haline gelmesi için çalışan Cumhuriyet Halk Partili kadınlarımızın yüreklerinden öpüyorum.

CHP Mersin Kadın Kolları İl Başkanı

Pakize GÜLER