İYİ Parti'den çarpıcı Aziz Kocaoğlu yorumu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu’nun yaklaşık 14.5 yıldır görev yaptığı koltuğa ‘Aday değilim’ sözleriyle yeniden talip olmayacağını açıklamasının yankıları sürüyor.

Kocaoğlu’nun kararı kent ve ülke kamuoyunda ses getirirken, İYİ Parti cephesinden de ilk değerlendirme geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Kocaoğlu’nun kararı için şunları söyledi:



"Aziz Bey İzmir'e 15 yıl hizmet etti. Her seçimde İzmirlilerin güvenine mazhar oldu. Devam kararı alsaydı tekrar seçilirdi. Siyasette iyi bir gelenek yaratmak amacı ile doğru zamanda doğru bir karar verdi. Dürüst bir siyasetçi olarak anılacak. Yerine her kim gelirse deneyimlerinden yararlanmalı. Kendisi her zaman sevgi ve saygı görecektir."

